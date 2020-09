Le cuffie Google Pixel Buds 2 rappresentano senza dubbio una delle soluzioni migliori per chi è alla ricerca di cuffie true wireless ma ciò non significa che siano esenti da qualche piccolo problema e ad uno di questi pare che il colosso di Mountain View abbia finalmente posto rimedio con un nuovo update.

La novità delle versione 552 del software di Google Pixel Buds 2

Stando a quanto svelato nelle scorse ore dal team di Google attraverso un post sul forum di supporto, infatti, il produttore ha dato il via al rilascio di un piccolo update (portando il software sia delle cuffie che della custodia di ricarica alla versione 552) che ha come scopo quello di risolvere un bug a causa del quale si verificavano disconnessioni e interruzioni dell’audio (ogni 110 secondi), ossia un problema riscontrato da un gran numero di utenti.

Tale update conferma l’impegno degli sviluppatori di Google per provare a risolvere il prima possibile i vari problemi segnalati dagli utenti.

Come aggiornare

Gli utenti possono controllare la disponibilità dell’update nelle impostazioni dell’app Pixel Buds e, ove effettivamente disponibile, devono collegare gli auricolari al telefono Android per alcuni minuti per consentire il download dell’aggiornamento e quindi inserirli nella custodia di ricarica per l’installazione.

