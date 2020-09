Samsung Galaxy S20 Fan Edition è da diverso tempo nei nostri radar per via di numerosi rumor e leak, complica anche la stessa Samsung che si è lasciata sfuggire qualche informazione di troppo pubblicando per errore la pagina ufficiale del prodotto.

699 euro con l’operatore Orange

In queste ore un errore simile è stato commesso anche da un operatore sloveno che ha messo online la pagina di acquisto di Samsung Galaxy S20 Fan Edition prima del tempo. Dalle informazioni raccolte da @rquandt i rumor sull’hardware svelati anzitempo combaciano con quelle pubblicate dall’operatore Orange, mentre il prezzo indicato pari a 699 euro è in linea con i precedenti rumor che lo vedevano prezzato a 900.000 won, circa 641 euro al cambio.

La notizia di oggi in qualche modo chiude il cerchio su Samsung Galaxy S20 Fan Edition di cui non ormai non resta altro che attendere il lancio ufficiale.

Otto wallpaper pronti al download

Dopo aver scoperto quasi tutto su Samsung Galaxy S20 Fan Edition, quest’oggi abbiamo anche la possibilità di scaricare alcuni dei wallpaper ufficiali per dare un tocco nuovo al proprio device.

I wallpaper sono tutti a risoluzione 2400 x 2400 e potete farvi un’idea del loro design tramite la galleria soprastante. Se siete interessati a questi wallpaper potete scaricarli a risoluzione massima tramite il seguente link.