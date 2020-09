Samsung ha iniziato a rilasciare una nuova ondata di aggiornamenti di sicurezza per alcuni dispositivi fra cui Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Tab Active Pro e Samsung Galaxy Tab S5e. Per tutti i terminali si tratta del classico aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre, anche se potrebbe essere presente qualche miglioramento “secondario” non enunciato all’interno del changelog.

Novità aggiornamento N960FXXS6ETHB Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 riceve in queste ore il firmware N960FXXS6ETHB dal peso di 128,50 MB in cui, com’è possibile notare dal changelog, vengono menzionate le patch di sicurezza di settembre e i classici miglioramenti sotto il cofano per quanto riguarda Android e la One UI di Samsung. In rete viene indicata inoltre la correzione di diversi bug che interessavano il software della fotocamera che poteva consentire la scrittura non autorizzata di file su micro SD.

Novità aggiornamento N986BXXS1ATH9 Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Venendo invece al top di gamma attuale del colosso sudcoreano, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, il terminale riceve il firmware N986BXXS1ATH9 dal peso di 153,05 MB. Anche in questo caso il changelog offre informazioni circa la presenza delle patch di settembre e del miglioramento delle prestazioni generali dello smartphone.

Novità aggiornamento T545XXU2BTG3 e T720XXS1BTI3 per Samsung Galaxy Tab Active Pro e Tab S5e

Assieme agli smartphone Samsung ha rilasciato le patch di sicurezza di settembre anche per Samsung Galaxy Tab Active Pro e Samsung Galaxy Tab S5e, rispettivamente aggiornati con i firmware T545XXU2BTG3 e T720XXS1BTI3.

Anche in questo caso non sono menzionati ulteriori novità se non i classici miglioramenti sotto il cofano.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 20 Ultra

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G sono attualmente disponibili o in fase di propagazione – entrambi i firmware sono arrivati sui terminali presenti in redazione. Samsung Galaxy Tab Active Pro e Samsung Galaxy Tab S5e invece si aggiornano in altri paesi ed eventualmente anche in Italia a partire dalle prossime settimane. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile sui vostri terminali potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.