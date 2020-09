In rete sono emerse alcune novità riguardanti due smartphone attesi, che dovrebbero arrivare presto sul mercato: parliamo del nuovo camera phone di Sony, Sony Xperia 5 II, e di Motorola Moto G9 Plus.

Sony Xperia 5 II in un video promozionale

Partiamo da Sony Xperia 5 II, uno smartphone per il quale sono pochi gli aspetti ancora misteriosi anche se non è ancora stato presentato ufficialmente; complice di questa situazione è il noto leaker Evan Blass, che anche quest’oggi ci mette lo zampino pubblicando un video promozionale dedicato al dispositivo.

Il video conferma molti dei rumors emersi in precedenza, tra cui il display con refresh rate a 120 Hz (equivalente a 240 Hz di riduzione motion blur e con 240 Hz di campionamento per il tocco) e alcune feature viste in Xperia 1 II (l’app Photo Pro e la registrazione a 120 fps 4K HDR).

Motorola Moto G9 Plus: ecco la scheda tecnica

Motorola Moto G9 Plus è invece uscito allo scoperto tramite un operatore di rete, con tanto di scheda tecnica e immagini del dispositivo. Ecco quindi le caratteristiche tecniche:

Display FHD da 6,81 pollici di tipo LCD;

Comparto fotografico con quattro fotocamere, sensore principale da 64 megapixel;

4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione;

Android con app Google;

Batteria da 5000 mAh;

Dimensioni di 169,98 x 78,1 x 9,69 mm, 223 grammi;

Sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione;

Doppia SIM, Bluetooth 5, Wlan 5, GPS.

Ovviamente non trattandosi di informazioni arrivate ufficialmente da Motorola, è bene come al solito prenderle con il beneficio del dubbio. Infatti, queste nuove informazioni risultano differenti dalle precedenti in termini di pollici del display e capacità della batteria; ricordiamo inoltre che per questo Motorola Moto G9 Plus è atteso l’utilizzo del SoC Qualcomm Snapdragon 720.