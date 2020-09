Kena Mobile, operatore virtuale controllato da TIM, torna a proporre una delle offerte più interessanti degli ultimi tempi. Parliamo di Kena 5,99, l’offerta di tipo operator attack che potrà essere attivata solamente in alcuni punti vendita.

Fino al 30 settembre, e solamente in alcuni negozi selezionati, gli utenti che rispondono ai requisiti di portabilità potranno quindi attivare Kena 5,99 che al costo di 5,99 euro al mese permette di usufruire di minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico Internet. Inoltre il primo mese sarà gratuito, come già accaduto per la versione acquistabile online.

Diversa però la lista di operatori da cui è possibile portare il proprio numero: in questo caso sono accettati solamente i clienti Iliad, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile, Digi Mobil e Intermatica. Il costo della SIM è gratuito mentre il costo di attivazione è minimo, pari a 3,99 euro.

Continua a essere valida la promozione online per attivare Kena 5,99, con le stesse condizioni appena descritte e la prima mensilità gratuita. L’offerta, valida fino al 21 settembre, è attivabile dai clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. In questo caso non sono previsti né il costo della SIM né il costo di attivazione.

Fino al 15 settembre è inoltre valida l’iniziativa Porta un Amico che permette di ottenere 5 euro di ricarica per chi invita e per i nuovi clienti invitati, con un massimo di 10 amici per ciascun già cliente.