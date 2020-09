Ho. Mobile Riparti: ecco come funziona adesso il rinnovo anticipato dell’offerta

ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone), ha operato una revisione delle condizioni minime richieste per usufruire del servizio Riparti, che permette di ottenere il rinnovo anticipato dell’offerta quando i GB del bundle mensile sono prossimi all’esaurimento.

A dirla tutta non si tratta di un servizio nuovo, ma è comunque molto interessante, tanto da essere stato portato come esempio dal General Manager di ho. Mobile nel tratteggiare i segreti del rapido successo dell’operatore virtuale.

ho. Mobile Riparti: nuove condizioni previste

Il servizio Riparti costituisce espressione del concetto di “innovazione semplice” e si inserisce nell’ambito di una strategia fatta di trasparenza e semplicità delle offerte.

La finalità perseguita consiste, come detto, nel permette al cliente di scegliere di rinnovare in anticipo la propria offerta al fine di tornare a navigare (i successivi rinnovi prenderanno come riferimento il giorno della ripartenza). Sì perché, onde evitare che il cliente incorra anche inavvertitamente in costi extra, ho. Mobile prevede il blocco automatico della navigazione all’esaurimento del pacchetto dati mensile.

Il servizio è alla portata di tutti: è accessibile tramite una voce dedicata sia nell’app ufficiale che nell’area clienti sul sito dell’operatore, risultando disponibile a partire dal momento in cui ci sono meno di 5 GB residui. Questa condizione è stata rivista: fino a qualche giorno fa, la soglia di riferimento era quella dei 2 GB residui.

Rimane invece saldamente al proprio posto la limitazione di disponibilità già prevista: il servizio Riparti non è attivabile nelle tre ore che precedono il normale rinnovo dell’offerta (si rischierebbe di pagare sia il Riparti che il rinnovo dell’offerta).

Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla pagina ufficiale di ho. Mobile Riparti. Non dimenticate di dare un’occhiata alle offerte dell’operatore: