In un mondo in cui la maggior parte degli smartphone ha abbandonato il notch (tranne gli iPhone) a favore delle fotocamere punch hole, ASUS continua ancora a perseguire la strategia di offrire un pannello full screen edge-to-edge grazie alla presenza di un comparto fotografico motorizzato.

29 wallpaper fra cui scegliere

Nelle scorse ore il colosso taiwanese presentava ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro, ma in questa news non ci soffermiamo a parlare delle qualità dei due terminali Android, ma bensì dei wallpaper realizzati da ASUS e integrati all’interno di ASUS ZenFone 7 Pro. Il terminale dispone di ben 29 wallpaper (di cui 2 live wallpaper) fra cui scegliere, con tanti differenti stili. Sono infatti disponibili wallpaper che ruotano attorno al branding della nuova gamma di telefoni, così come wallpaper astratti oppure che ritraggono panorami e via discorrendo.

Previous Next Fullscreen

La galleria di immagini presente qui sopra vi permette di farvi un’idea di quelli che sono i wallpaper di ASUS ZenFone 7 Pro, ma come sempre vi sconsigliamo di scaricare queste immagini se avete intenzione di utilizzarle come wallpaper. Il motivo è semplice: la galleria contiene la versione compressa e a bassa risoluzione dei wallpaper, pertanto vi consigliamo invece di cliccare questo link per scaricarli a piena risoluzione e dare un aspetto diverso al vostro smartphone.