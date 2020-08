Abbiamo visto poco fa i primi render di Google Pixel 5, grazie al “solito” @OnLeaks, che ci ha mostrato uno smartphone poco innovativo nella parte posteriore e sostanzialmente identico a Google Pixel 4a nella parte frontale.

Con la presentazione che sembra ormai dietro l’angolo (ricordiamo che potrebbe essere svelato il 30 settembre), cresce il numero di rumor e oggi vi riportiamo le più recenti anticipazioni relative alla scheda tecnica di Google Pixel 5. Non ci sono invece novità relative a Google Pixel 4a 5G, che dovrebbe condividere parte della scheda tecnica con il fratello maggiore.

Le dimensioni fornite da @OnLeaks confermano che, almeno nel caso di Google Pixel 5, non ci troveremo di fronte a uno smartphone dalle dimensioni esagerate. Più probabile uno schermo compatto, vicino ai 6 pollici di diagonale, con foro nel display e frequenza di refresh fissata a 90 Hz. Mancano invece dettagli sullo schermo di Google Pixel 4a 5G, che però non dovrebbe differire particolarmente nelle dimensioni (si parla di 6.2 pollici).

Novità nel comparto fotografico, che dovrebbe perdere lo zoom ottico visto sulla serie Pixel 4 in favore di una fotocamera grandangolare. È confermato che la batteria sarà decisamente più capiente rispetto a quella di Google Pixel 4, per cui i rumor che volevano una capacità di 3.080 mAh sembrano essere completamente fuori strada.

Sembra invece certa la presenza della ricarica wireless a 15 watt, un piccolo passo avanti rispetto alla generazione precedente, così come la ricarica wireless inversa a 5 watt, utile soprattutto per caricare cuffie e altri accessori. Viene ormai data per certa la presenza, su Pixel 5 e Pixel 4a 5G, della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765, che sul “top di gamma” sarà affiancata da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda i prezzi infine, ricordiamo che Google ha confermato i 499 dollari di Google Pixel 4a 5G, mentre non ci sono informazioni relative al possibile prezzo di vendita di Google Pixel 5. Con la concorrenza che veleggia allegramente al di sotto dei 400 euro in Italia, Google dovrà prestare particolare attenzione e potrebbe scegliere un prezzo vicino ai 600 dollari, che potrebbe permettere di ottenere discreti risultati di vendita.