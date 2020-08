Esselunga ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta a tema tecnologico e questa volta il protagonista è Huawei P40 Lite, smartphone di fascia medio-bassa del produttore cinese che viene proposto ad un prezzo molto interessante.

Il noto rivenditore ci ha ormai abituati al lancio periodico delle sue Offerte Tech e, sebbene sul sito ufficiale ne venga segnalata una attiva ancora per la giornata di oggi (un frigorifero), ne ha già pronta un’altra che per noi è decisamente più interessante.

Huawei P40 Lite, nel taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e nella colorazione Black, viene proposto in offerta al prezzo di 199 euro, di poco superiore alla miglior offerta su Amazon. La promozione in questione è valida in tutti i punti vendita Esselunga e (salvo esaurimento scorte), rimarrà attiva fino al 31 agosto 2020.

Si tratta di un prezzo davvero ottimo – 100 euro in meno rispetto a quello di listino –, anche considerando che vale nei negozi fisici. Se avete un Esselunga nei dintorni e state già valutando di farci una capatina per acquistare un Huawei P40 Lite, potrebbe farvi comodo un rapido ripasso prima di prendere una decisione.

Huawei P40 Lite: recap

Togliamoci subito il dente: Huawei P40 Lite è uno degli smartphone della casa cinese privi dei servizi di Google: al posto dei GMS ci sono gli HMS e lo store AppGallery fa le veci del Google Play Store.

Fatta questa doverosa premessa, la dotazione tecnica del device rimane di tutto rispetto, ancora di più alla luce del prezzo promozionale: display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), SoC Kirin 810, quattro fotocamere posteriori, una anteriore nel foro nel display, batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 40 watt (e un’autonomia da riferimento).

Per dettagli più approfonditi, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata e alla recensione.

Leggi anche: Recensione Huawei P40 Lite