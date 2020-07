La funzionalità che consente di toccare due volte sul retro del telefono Google Pixel per eseguire azioni come avviare Google Assistant, l’app Google Camera, controllare la riproduzione multimediale e altro è stata introdotta all’interno della Developer Preview 2 di Android 11, ma successivamente è stata rimossa.

Lo sviluppatore esterno noto come Quinny899 è riuscito a riportare in vita questa funzionalità e a renderla operativa praticamente su qualsiasi dispositivo Android tramite la sua nuova app Tap, Tap.

Tap, Tap porta il Back Tap su tutti i dispositivi Android

Tap, Tap porta il Back Tap di iOS 14 su qualsiasi dispositivo ARM v8 con Android 7.0 Nougat o versioni successive. In questo video lo sviluppatore avvia l’app OnePlus Camera toccando due volte la parte posteriore del suo OnePlus 7T Pro.

Lo strumento utilizza gli stessi modelli di apprendimento automatico per riconoscere i doppi tocchi sul retro dei dispositivi Google Pixel 3 XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL, quindi funzionerà al meglio quando si utilizza uno di questi tre smartphone.

Come installare il Back Tap su Android

Dopo aver installato l’app Tap, Tap è necessario abilitare il servizio di accessibilità nelle impostazioni e successivamente scegliere uno dei tre modelli Pixel di riferimento nelle impostazioni dei gesti. L’impostazione della sensibilità viene mostrata nelle impostazioni dei gesti dell’app, ma sarà completamente implementata in una versione futura.

È possibile impostare quali azioni verranno eseguire con il doppio tocco sul retro del dispositivo, tuttavia l’app darà la priorità all’azione più in alto e se non viene eseguita per un qualsiasi motivo, viene eseguita l’azione successiva in elenco. Lo sviluppatore prevede di aggiungere altre opzioni e l’integrazione di Tasker in una versione futura dell’app.

Nelle impostazioni è comunque possibile scegliere quali condizioni impediranno ai gesti sul retro del dispositivo di eseguire un’azione. Ad esempio, se l’opzione “display off” è abilitata, Tap, Tap non eseguirà una determinata azione quando lo schermo è spento. Infine è possibile attivare la vibrazione del dispositivo quando viene eseguita un’azione con il doppio tocco sul retro.

Tap, Tap è un’app open source ed è possibile seguirne lo sviluppo su GitHub. La prima versione alpha è disponibile per il download in questo thread.