Le fotocamere da implementare sotto il display rappresentano senza dubbio una delle novità più attese sia dai produttori di smartphone che dagli appassionati di tecnologia e Visionox ha una buona notizia per tutti loro.

Nelle scorse ore, infatti, il produttore ha reso noto di avere dato il via alla produzione di massa del primo modulo al Mondo di fotocamera da integrare sotto uno schermo.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020