Si torna nuovamente a parlare di Xiaomi Mi MIX 4, uno dei terminali più attesi di cui si sa ancora troppo poco. La mancanza del classico circo di rumor e leak è di tale portata che molto spesso si è pensato che lo smartphone non fosse in lavorazione, ma alcune novità ci indicano invece che le cose starebbero cambiando in meglio.

Xiaomi Mi MIX 4 nelle mani di Yang Zhe

Infatti, come riportano i colleghi di MyDrivers, il nuovo Vice Presidente e capo del settore marketing di Xiaomi, Yang Zhe, sarebbe personalmente impegnato nella gestione dei lavori circa lo sviluppo di Xiaomi Mi MIX 4; ma non solo: Zhe dovrebbe anche occuparsi del lancio e della presentazione del nuovo terminale di fascia alta di Xiaomi.

Yang Zhe, con un lungo passato in TLC e Meizu, dovrebbe avere le carte in regola per dare forma ad un prodotto da tutti visto come unico nel suo genere, soprattutto se si considera la possibilità che alcune delle feature viste con il concept Xiaomi Mi MIX Alpha potrebbero trovare posto anche su Mi MIX 4.

Secondo gli ultimi rumor Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe montare un display con refresh rate a 120 Hz, ricarica wireless a 40 W e probabilmente anche una variante Pro di cui però non si sa ancora nulla.

Poco entusiasmo per le lenti sotto il display

La notizia circa l’avvio della produzione di massa della fotocamera sotto il display di Visionox, ci ha ricordato quanto sia vicino il lancio dei primi smartphone muniti di questa particolare feature. Purtroppo, però, dobbiamo fare i conti con ciò che dichiara il Vice Presidente OPPO Brian Shen a tal riguardo.

Secondo l’executive OPPO, gli utenti dovrebbero trattenere l’entusiasmo per quanto riguarda l’arrivo delle prime fotocamere sotto il display. Shen dichiara senza mezzi termini che la tecnologia di implementazione deve ancora andare incontro ad importanti miglioramenti, cosa che indirettamente ci porta a credere che forse dovremmo aspettare la seconda o addirittura terza generazione prima di avere risultati appaganti.

Del resto, come aveva sottolineato il CEO di Redmi alcuni mesi fa, la tecnologia per nascondere la fotocamera sotto il display deve fare conto con alcune complessità ingegneristiche piuttosto importanti, come ad esempio la gestione della luce e la definizione del pannello touch.

In copertina Xiaomi Mi MIX 3