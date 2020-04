Huawei P40 Lite, il modello più economico dell’ultima generazione della serie P del produttore cinese nonché il primo ad arrivare sul mercato, torna a far parlare di sé in queste ore per una nuova iniziativa promozionale che lo riguarda, anche questa volta c’è di mezzo un regalo: la smartband Huawei Band 4 Pro.

Al netto della mancanza dei servizi e delle app di Google che accomuna tutti gli ultimi smartphone Huawei e HONOR (non perdetevi il nostro approfondimento dedicato su come usare usarli al meglio), Huawei P40 Lite è uno smartphone di fascia media con tutte le carte in regola per fare bene, che si segnala per un’autonomia eccellente e un prezzo niente male (e già in discesa).

Ad ogni modo, nelle sue prime settimane di vita Huawei P40 Lite ha attirato molta attenzione su di sé soprattutto per la promozione lancio estrememante allettante che lo ha accompagnato sul mercato, la quale permetteva di ottenere in regalo le cuffie Huawei Freebuds 3 (che da sole hanno un prezzo di listino di 179 euro).

Huawei P40 Lite: la nuova promozione regala Huawei Band 4 Pro

Se purtroppo quella promozione è giunta al termine lo scorso 11 aprile, Huawei Italia ha deciso di non lasciare a mani vuote i potenziali nuovi acquirenti di Huawei P40 Lite: tutti coloro i quali, nel rispetto di termini e condizioni dell’iniziativa, acquisteranno lo smartphone da oggi, 15 aprile, fino al 24 maggio, potranno ottenere in regalo la smartband Huawei Band 4 Pro (prezzo di listino 79 euro).

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione alla promozione, il produttore chiarisce che avranno diritto al regalo coloro che acquisteranno Huawei P40 Lite sul nuovo negozio online ufficiale Huawei Store, sul sito Huawei Experience Store, su Amazon e presso gli altri negozi online e offline aderenti. Potete trovarli tutti a questo link, qui di seguito invece trovate i link all’acquisto:

Per gli acquisti sul Huawei Store, la Huawei Band 4 Pro viene semplicemente aggiunta gratuitamente all’ordine, nel caso degli altri store invece occorrerà compilare il form apposito disponibile a questo link entro il 7 giugno. Termini e condizioni della promozione sono disponibili a questo link.

Huawei Italia ci tiene inoltre a ricordare che tutti coloro che acquisteranno Huawei P40 lite potranno contare su un servizio post vendita dedicato, con supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o WhatsApp, e presso i Huawei Customer Service Center; per questo periodo di emergenza è previsto anche il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione.

