Huawei MatePad T8 arriva in Italia a esattamente un mese di distanza dall’annuncio ufficiale, avvenuto lo scorso maggio in concomitanza a quello degli smartphone Huawei Y6P e Y5P. Possiamo dunque svelarvi finalmente il prezzo di vendita per il nostro Paese del nuovo tablet Android di fascia bassa.

Huawei MatePad T8 disponibile in Italia

A un mese di distanza dal debutto sul mercato, Huawei MatePad T8 arriva in Italia e punta su un prezzo davvero molto competitivo. Il nuovo tablet, disponibile sia in versione Wi-Fi sia in versione Wi-Fi+LTE, può contare su display LCD da 8 pollici a risoluzione 1200 x 800, SoC MediaTek MT8768 con 4 Cortex-A53 a 2,0 GHz e 4 a 1,5 GHz e GPU IMG GE8320 a 650 MHz.

Il resto della scheda tecnica comprende fotocamera posteriore da 5 MP, anteriore da 2 MP, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), batteria da 5100 mAh e Android 10 con EMUI 10.1. Come su tutti gli ultimi prodotti del marchio cinese, anche questo Huawei MatePad T8 non dispone dei servizi Google, ma dei Huawei Mobile Services (il download delle app avviene da AppGallery).

Huawei MatePad T8 pensa anche ai bambini e mette a disposizione Kids Corner, uno spazio progettato per i più piccoli dove poter imparare e divertirsi. Grazie alle impostazioni Parental Control, i genitori possono gestire facilmente i contenuti e le app disponibili per i figli, così come il tempo che questi possono trascorrere sul dispositivo.

Wang Yinfeng, presidente della linea PC e tablet presso Huawei Consumer Business Group, ha così commentato il lancio:

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo Huawei MatePad T8, un tablet facilmente accessibile che completa la nostra gamma, e offre all’utente un dispositivo di fascia media performante ad un prezzo davvero competitivo. In un mondo sempre più connesso, dispositivi portatili e compatti come i tablet giocano un ruolo cruciale e molti dei nostri consumatori lo considerano il loro dispositivo di intrattenimento preferito. Con l’arrivo di Huawei MatePad T8 stiamo offrendo ai consumatori una scelta ancora più convincente nell’acquistare un tablet che si adatta alle loro esigenze.”

Prezzo di Huawei MatePad T8 in Italia

Huawei MatePad T8 è disponibile da oggi in Italia al prezzo promozionale di lancio di 99,90 euro (versione Wi-Fi) e 109,99 euro (versione LTE). L’offerta sarà disponibile fino al 15 giugno 2020, dopodiché i prezzi saliranno a rispettivamente 119,90 e 139,90 euro. Una sola la colorazione disponibile (Deepsea Blue).