Arrivano oggi sul mercato romeno un paio di nuovi smartphone di Huawei, si tratta di dispositivi entry level che arrivano assieme a un tablet, anch’esso economico. Huawei MatePad T8 quest’ultimo, Huawei Y6P e Huawei Y5P, ma ve li presentiamo subito nei paragrafi a seguire.

Dettagli e caratteristiche di Huawei Y6P

Partiamo dal modello forse più interessante, perlomeno dal punto di vista delle vendite di cui potrebbe godere. Si tratta di Huawei Y6P, un dispositivo che si presenta con uno schermo IPS da 6,3 pollici con una risoluzione HD+ e notch a goccia a contenere la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Dietro, accanto al lettore di impronte digitali, troviamo tre fotocamere allineate con un sensore principale da 13 megapixel affiancato a una grandangolare da 8 e da un sensore di profondità da 2.

Il cuore di Huawei Y6P è un chipset MediaTek Helio P22 affiancato a 3 GB di RAM e a 64 GB di memoria interna, espandibile. Da menzionare anche la batteria, da ben 5.000 mAh e ricaricabile tramite una vecchia porta microUSB. Mancano invece i servizi di Google, sostituiti dagli Huawei Mobile Services, piazzati su un’interfaccia EMUI 10.1 basata su Android 10.

Dettagli e caratteristiche di Huawei Y5P

Più economico, Huawei Y5P vanta invece un display LCD TFT da 5,45 pollici non particolarmente ottimizzato e con rapporto di forma 18:9. Sono due le fotocamere, una frontale da 5 megapixel, posta nel bordo superiore, e una dietro da 8 megapixel con flash LED.

Il chipset è lo stesso del suo sodale, l’Helio P22 citato, ma in tal caso con al corredo 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile. Ridimensionata la batteria, da 3.020 mAh, ricaricabile con una microUSB. Stesso discorso anche per il software privo dei GMS, con EMUI 10.1 basata su Android 10.

Dettagli e caratteristiche di Huawei MatePad T8

Concludiamo con il tablet, Huawei MatePad T8, un dispositivo che dispone di uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1200 x 800 pixel, di una fotocamera posteriore da 5 megapixel e di una frontale da 2.

Sotto il cofano, c’è un chipset MTK8768, con CPU octa core e il minimo indispensabile dal punto di vista delle memorie: 2 GB di RAM e 16 o 32 GB di spazio d’archiviazione interno, espandibile. Per il resto, c’è da menzionare la batteria da 5.100 mAh e la presenza di EMUI 10.1 basata su Android 10, senza servizi di Google, ovviamente.

Disponibilità e prezzi

Huawei Y6P è disponibile nei colori nero, verde e viola a 799 RON (circa 165 euro) con i preordini in Romania al via da domani come Huawei Y5P, che costa invece 599 RON (circa 125 euro) ed è disponibile nei colori nero, blu e verde menta.

Ancor meno, 500 RON (circa 100 euro), Huawei MatePad T8, disponibile solo in blu e sul mercato romeno a fine mese.