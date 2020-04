Nuovi cambi di nomi in vista per Wear OS. Google, dopo aver rinominato “Android Wear” nella denominazione che conosciamo attualmente, circa due anni or sono, pare avere in mente una nuova modifica che porterebbe il nome a qualcosa come “Wear OS by Google Smartwatch“.

Prolisso sì, ma nemmeno troppo rispetto a ora perché, ufficialmente, il suffisso “by Google” è già presente, nonostante troncature varie. Perciò l’unico elemento che andrebbe ad aggiungersi è di fatto “Smartwatch“.

Comunque, niente di chiaro al momento perché si tratta solo di una modifica notata da alcuni utenti nella lista del Google Play Store, sul client iOS presente sull’App Store e nel nome della pagina del sito web ufficiale (qui).

Per il momento non è chiaro se tale novità nasconda dell’altro, ma per quanto ne sappiamo pare trattarsi di una semplice modifica del nome, destinata eventualmente a riflettersi sui loghi dei prodotti, sui documenti, sulla schermata di avvio dei dispositivi e altrove.

Sui motivi, inutile dilungarsi per ora, ma c’è da dire che su altre sedi il nome che rimane è ancora il vecchio Wear OS by Google, ma non escludiamo a questo punto un prossimo adeguamento.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS: la nostra guida