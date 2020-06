Ieri vi abbiamo parlato delle indiscrezioni secondo cui Google avrebbe deciso di posticipare nuovamente l’esordio sul mercato di Google Pixel 4a, fissato ora per la fine di ottobre, con possibili conseguenti ritardi anche per la serie Google Pixel 5.

Ebbene, nelle scorse ore è tornato sull’argomento ancora una volta Jon Prosser con un nuovo messaggio su Twitter, aggiungendo che pare che anche il lancio di Google Pixel 5 sia stato posticipato.

Il lancio di Google Pixel 5 potrebbe essere stato rinviato

Al momento, tuttavia, sembra che non vi siano certezze al riguardo (il colosso di Mountain View probabilmente non ha ancora preso una decisione definitiva), tanto che lo stesso Prosser precisa che un lancio contemporaneo di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a sarebbe forse la cosa più giusta d fare, soprattutto se quest’ultimo modello non potrà contare su una variante XL (cosa che sembra ormai certa).

Senza dubbio Google è stata una delle aziende che operano nel settore della tecnologia più colpite dagli effetti della pandemia di Coronavirus, avendo dovuto apportare diverse modifiche a quelli che erano i propri progetti originali, inclusa la decisione di annullare l’attesa manifestazione Google I/O 2020.

Probabilmente nel giro di qualche settimana ne sapremo di più.