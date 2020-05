Nelle scorse ore ASUS ha rilanciato alcune offerte sul proprio store online ufficiale e la proposta più interessante è rappresentata senza dubbio da ASUS ROG Phone, il gamingphone di prima generazione disponibile in un ricco bundle. Non manca comunque una soluzione per gli utenti meno esigenti intenzionati a spendere il meno possibile.

Senza ulteriori indugi andiamo a scoprire tutte le offerte sugli smartphone Android attive nell’e-shop di ASUS con un paio di premesse: il periodo di validità delle offerte è lo stesso: sono attive da oggi, 15 maggio 2020, e rimarranno disponibili fino al 14 giugno prossimo (salvo esaurimento scorte); in secondo luogo, sul proprio store, ASUS offre la consegna gratuita per ordini di importo pari o superiore a 80 euro.

Offerte smartphone ASUS: ROG Phone e ZenFone Max (M1)

Come preannunciato, l’offerta più interessante è senza dubbio quella avente ad oggetto ASUS ROG Phone: il primo ed apprezzato smartphone da gaming del brand taiwanese viene proposto al prezzo di 499 euro ed è nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna ed è affiancato da due accessori ufficiali: la ROG Phone Cover e la WiGig Display Dock. Ecco il link per acquistarlo:

ASUS ROG Phone 8-512 GB a 499 con ROG Phone Cover e WiGig Display Dock

L’offerta a basso costo, invece, comprende ASUS ZenFone Max (M1), in versione 3-32 GB e colorazione Deep Sea Black al prezzo di 109 euro, con l’accessorio ASUS Dual-USB in-car fast charger compreso nel prezzo. Ecco il link per acqusitarlo:

ASUS ZenFone Max (M1) 3-32 GB a 109 euro con ASUS Dual-USB in-car fast charger

Chiudiamo con un paio di accessori che sono proposti a prezzo scontato anche se acquistati separatamente:

