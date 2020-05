Metropolis 3D City Live Wallpaper è un’applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con degli sfondi animati in stile Google Pixel che presentano città americane in 3D.

L’app utilizza l’SDK di Bing Maps Unity per caricare città 3D sulla schermata principale, sulla schermata home o su entrambe le schermate dello smartphone, che ruotano in base ai gesti come sbloccare o scorrere sul display.

L’app con gli sfondi animati include un catalogo con le principali città del Nord America e non solo e consente di personalizzare il comportamento dei live wallpaper regolando vari parametri come la luminosità, lo zoom, la sfocatura, l’effetto parallasse e la velocità dell’animazione. Gli sfondi includono inoltre un’animazione dall’alto verso il basso simile a MIUI 12 Super Wallpaper.

Previous Next Fullscreen

Metropolis 3D City Live Wallpaper è disponibile per Android in versione beta gratuita supportata da annunci pubblicitari rimovibili passando alla versione Pro, che tra l’altro sblocca tutte le funzionalità, tramite un acquisto in-app opzionale di € 3,39.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer.

Per l’installazione è necessario un dispositivo con almeno 3 GB di RAM (consigliati 6 GB di RAM) e Android 7.0 o versioni successive.