Samsung Galaxy S20 sta ricevendo le patch di sicurezza del mese di luglio in Germania e negli Emirati Arabi, con un changelog differente rispetto a quello mostrato in patria. Nel frattempo altri dispositivi Samsung stanno ricevendo patch di sicurezza e aggiornamenti vari.

Patch di luglio per Samsung Galaxy S20

Se in Corea del Sud le patch di luglio per Samsung Galaxy S20 includono miglioramenti alla stabilizzazione video, un miglioramento della qualità nelle foto zoomate e la possibilità di utilizzare un microfono Bluetooth per registrare con l’app Voice Recording, negli altri Paesi le novità sembrano più datate.

In particolare il changelog per la versione Exynos include solamente miglioramenti alla funzione zoom, novità già viste in Corea. È dunque possibile che le altre funzioni vengano rilasciate con le patch di sicurezza del prossimo mese. L’installazione avviene, come sempre, utilizzando la funzione Aggiornamenti software presente nelle Impostazioni.

Ci sono voluti quasi tre mesi perché Samsung Galaxy M21 iniziasse a ricevere aggiornamenti di sistema, in questo caso patch di sicurezza. Se al momento del lancio erano presenti le patch di febbraio, il nuovo aggiornamento porta quelle di aprile, non un grosso passo in avanti. Considerando che si tratta di un prodotto completamente nuovo, Samsung poteva fare di meglio visto che la build porta la data del 10 giugno.

Samsung Galaxy A6+ riceve le patch di giugno

Più recenti, decisamente, le patch per Samsung Galaxy A6+ che dopo aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 riceve ora le patch di giugno, con un update del peso di circa 110 MB. nel pacchetto sono incluse anche alcune importanti correzioni rilasciate con le patch di maggio, per garantire la massima sicurezza possibile.

Samsung Galaxy J6 e le patch di giugno

Chiudiamo con le patch di giugno, con un update da oltre 450MN, per Samsung Galaxy J6 che anche in questo caso riceve alcune patch rilasciate a maggio relative al Qmage Leak.

Le patch segnalate sono disponibili principalmente in Olanda ma dovrebbero arrivare anche in altri Paesi nel corso delle prossime settimane.