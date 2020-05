Google Nest Hub, Lenovo Smart Display e gli smart display di terze parti con Google Assistant hanno ricevuto un aggiornamento che migliora notevolmente i loro controlli per i dispositivi smart home.

Tra le novità introdotte da tale update vi è la visualizzazione dello stato attuale delle lampadine smart nella pagina principale (un’icona completamente gialla indica che la luce è accesa mentre un’icona prevalentemente grigia significa che è spenta). Le scene vengono visualizzate anche nelle rispettive stanze ma non possono essere attivate.

Con l’aggiornamento vengono introdotti anche i controlli per gestire i dispositivi NVIDIA Shield, come l’accensione e lo spegnimento, la riproduzione, il volume e l’interfaccia Cast.

Ed ancora, con tale update vengono introdotti altri miglioramenti, come la possibilità di sbloccare le serrature intelligenti con un tocco, nuove icone per la gestione di tende smart e dispositivi per l’areazione degli ambienti, la possibilità di controllare dal display il proprio aspirapolvere smart.

Le novità per gli smart display di Google

Per quanto riguarda Google Nest Hub e Nest Hub Max, la nuova versione software (1.46) apporta anche delle modifiche alle impostazioni e la possibilità di modificare direttamente le impostazioni di visualizzazione delle cornici fotografiche.

Tale update dovrebbe essere in fase di rilascio globale.