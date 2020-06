Nei primi mesi del 2020 Google ha focalizzato la sua attenzione su YouTube Music come non mai. Infatti, dopo aver implementato le schede Esplora e Released sul web e aver definitivamente chiuso Google Play Music, in queste ore rilascia un piccolo update che va a modificare l’aspetto dell’icona dell’applicazione all’interno della status bar di Android.

Novità YouTube Music

La versione 3.69 attualmente in propagazione su Google Play Store va a modificare l’icona di YouTube Music all’interno della status bar. Infatti, come potete notare nei vari screenshot presenti nella galleria qui in basso, l’icona antecedente alla versione 3.69 non combaciava con quella dell’icona stessa dell’applicazione.

Da oggi, invece, nella status bar sarà presente il piccolo cerchio con il triangolo circondato da un anello, mentre quella precedente ricordava più un CD o un vinile. Che piaccia o meno, il piccolo cambiamento dell’icona crea una sorta di continuità con quella ufficiale dell’applicazione stessa.

Come aggiornare YouTube Music

L’aggiornamento 3.69 di YouTube Music con la nuova icona per la status bar è attualmente disponibile su Google Play Store al badge sottostante. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile per il vostro smartphone Android, potete scaricare l’APK di YouTube Music da questo link di APK Mirror.