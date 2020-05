Non è la prima volta che parliamo di smartphone con fotocamera selfie nascosta sotto il display qui su TuttoAndroid. Del resto lo sappiamo: la prossima grande conquista nel campo mobile è la possibilità di mandare finalmente in pensione notch, fotocamere motorizzate e fotocamere punch hole, per sfruttare sensori nascosti al di sotto del pannello touch.

Però, come ci ricorda Lu Weibing, Direttore Generale di Redmi, la tecnologia per nascondere fotocamere sotto il display non è ancora pronta allo stato attuale, ma sono molte le compagnie che stanno investendo tempo e risorse per superare i limiti fisici che al momento bloccano la strada all’arrivo di queste soluzioni.

Fotocamera selfie sotto il display

In queste ore un inedito brevetto di Xiaomi ci mostra il design di quello che potrebbe essere il nuovo top di gamma della compagnia cinese. La richiesta di tutela di brevetto è stata inoltrata ad aprile 2019 ed accettata dal CNIPA (China Intellectual Property Administration) solo lo scorso 24 aprile 2020.

Tramite le immagini pubblicate all’interno del database WIPO abbiamo modo di scoprire il design di questo smartphone munito di fotocamera sotto il display. Frontalmente possiamo notare un pannello edge-to-edge con cornici piuttosto ottimizzate, anche se non bene come quelle viste su questo smartphone di Samsung.

Dai documenti allegati alla richiesta di brevetto possiamo intuire che il modulo nascosto si trovi al centro dello schermo o lateralmente. Nel momento in cui la fotocamera selfie viene attivata, la porzione dello schermo in cui è inserita diventa trasparente per poi tornare alla normalità non appena la fotocamera viene disattivata.

Posteriormente lo smartphone presenta un modulo fotografico triplo, a semaforo, con flash LED separato dal resto dei sensori. È inoltre possibile individuare una porta USB Type-C ed i tasti per il bilanciere del volume e per accendere/spegnere il telefono. Ovviamente il design del terminale passa in secondo piano considerando il protagonista del brevetto, ed infatti Xiaomi potrebbe benissimo decidere di portare questa tecnologia in uno smartphone con design completamente differente.

È ancora presto capire se e quando questo smartphone vedrà la luce del sole, ma siamo certi che le più importanti aziende hi-tech stanno facendo a gara per arrivare prime al traguardo ed offrire al pubblico il primo vero smartphone con fotocamera selfie nascosta sotto il display.

Che ne pensate di questo brevetto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.