Nonostante le fotocamere punch-hole siano ormai di dimensioni estremamente ridotte, la vera novità nel settore mobile la porterà la prima azienda che riuscirà a commercializzare uno smartphone con fotocamera frontale nascosta sotto il display. Niente notch, niente punch hole, niente fotocamera motorizzata; semplicemente un “normale” sensore inserito al di sotto del pannello touch.

Smartphone tutto schermo senza notch

Ad oggi sappiamo ad esempio che Samsung Galaxy S21 potrebbe integrarla, e siamo certi che l’azienda sud coreana non è certamente l’unica a studiare un modo per rendere possibile l’impossibile. In queste ore una pubblicità di Samsung che ha come protagonista un condizionatore d’aria attira la nostra attenzione per la presenza di un particolare smartphone.

Al secondo 0:55 è possibile notare l’attrice utilizzare l’applicazione Samsung SmartThings su di uno smartphone tutto schermo, senza notch o fotocamera punch hole. Dai pochi fotogrammi in cui viene mostrato non è possibile capire a quale linea faccia riferimento – magari si tratta di Samsung Galaxy Note 20? -, ma è possibile notare un pannello edge-to-edge con una ottimizzazione incredibile delle cornici.

È chiaro che lo smartphone tutto schermo inquadrato nella pubblicità sia semplice materiale di scena, evidentemente inserito semplicemente per mostrare parte del funzionamento del condizionatore d’aria, ma il timing scelto da Samsung potrebbe fare scopa con chi scommette nell’arrivo di un terminale simile già questa estate.

Che ne pensate di questo cameo? Quanto sareste disposti a spendere per un prodotto simile? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!