Dopo aver lanciato le nuove offerte dedicate a questa calda estate Vodafone torna a tentare utenti vecchi e nuovi con Italian Summer, promozione dedicata a chi cerca un nuovo smartphone, tablet o accessori da acquistare ratealmente e con prezzi scontati.

La nuova promozione è valida fino al 31 luglio e comprende acquisti con pagamento immediato e rateizzazioni, da abbinare ad alcune delle offerte Vodafone. Oggi vi segnaliamo alcune proposte che però potrebbero cambiare a seconda della disponibilità in negozio o di altre offerte in arrivo nelle prossime settimane.

Se volete pagare subito il vostro nuovo smartphone potete pensare a Huawei P40 Lite, proposto a 229,99 euro invece di 299,99 e a LG K61 che è in promozione a 169,99 euro invece di 299,99 euro. I prezzi sono validi sia per i già clienti che per i non clienti.

Se invece state puntando a un acquisto rateale in 30 mesi, al fine di diluire la spesa, ecco che potete avere Samsung Galaxy A21s a 1,99 euro al mese con Vodafone RED oppure Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 6,99 euro al mese, con contributi in caso di recesso anticipato di 100 e 150 euro al massimo.

Per chi vuole abbinare l’acquisto a un’offerta Easy, Shake, Facile, Junior o Family+ ecco Redmi Note 8T a 2,99 euro al mese o Huawei P40 Lite a 4,99 euro. Le offerte etniche C’all permettono di avere Huawei P Smart 2019 a 1,99 euro al mese o Samsung Galaxy A41 a 5,99 euro al mese.

Alla gamma Special si abbinano Alcatel 1S a 1,99 euro al mese, LG K61 a 2,99 euro o Redmi Note 8T a 3,99 euro al mese. Per le offerte convergenti della Giga Family ecco Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A41 e Redmi Note 8T, con prezzi ulteriormente scontati.

Tra i tablet trovate Samsung Galaxy Tab A a 6,99 euro al mese e iPad 10 a 14,99 euro al mese, prezzi validi solo per i già clienti. Chiudiamo con alcune offerte legate alle cuffie, con Sistemaitalia TWS Java a 0,99 euro al mese, Xiaomi Mi Earphone 2 a 1,99 euro al mese, Huawei Freebuds Lite a 1,99 euro al mese e Samsung Galaxy Buds Plus a 2,99 euro.

L’attivazione di un acquisto rateale richiede sempre un costo una tantum di 9,99 euro e il pagamento delle rate va appoggiato a una carta di credito o, solo in alcuni casi, a un conto corrente.