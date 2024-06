Lenovo Tab Plus è un nuovo Tablet Android atipico che la casa ha lanciato in Italia con l’arrivo dell’estate. Atipico perché rispetto ai connotati più classici è stato pensato principalmente per essere utilizzato in casa, al chiuso, e con questa prospettiva molte delle scelte che vedremo assumono un perché. Se dunque state cercando un Tablet per la mobilità avrete già capito che non è questo il prodotto giusto per voi, se però ne cercate uno per l’utilizzo domestico allora siete di fronte ad uno dei prodotti migliori.

Con un prezzo di lancio di 299€, si colloca in una fascia di mercato competitiva, e ha un paio di assi nella manica che gli permettono di differenziarsi. In questa recensione approfondiremo i suoi punti di forza e di debolezza.

Video recensione LENOVO Tab Plus

Design e Costruzione

Lenovo Tab Plus cattura subito l’attenzione: da una parte per il suo design complessivamente elegante e moderno, dall’altra per la bombatura inferiore che gli conferisce una forma strana, motivata da una caratteristica che approfondiremo a breve. La finitura in metallo dual-tone non solo è esteticamente gradevole, ma conferisce anche una sensazione di solidità e qualità. Misura 7,7 mm di spessore nel punto più fine e ha un peso di 650 grammi, di conseguenza è un tablet facilmente trasportabile.

Sul retro notiamo la prima caratteristica peculiare che, oggettivamente, dovrebbero avere tutti i Tablet: lo stand. C’è infatti un cavalletto integrato con una mobilità rigida che permette più angoli di apertura, questo permette di utilizzare il tablet in modalità hands-free, rendendolo perfetto per la visione di video, per prendere appunti o mentre ci si muove per casa tra una ricetta e un’attività di lavoro.

Frontalmente invece c’è un display da 11,5” con risoluzione 2K a 90 Hz di refresh rate. Sulla carta interessante ma nella pratica presenta alcune limitazioni. La luminosità massima di 400 nits si è rivelata insufficiente per un’ottima visibilità all’aperto, specialmente sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la tecnologia LCD IPS offre angoli di visione ridotti, e il contrasto non è all’altezza di un pannello OLED. Questo è un compromesso notevole per chi ha buon occhio, considerando che un display OLED avrebbe migliorato significativamente l’esperienza visiva, anche se avrebbe aumentato il costo. In questo contesto, il display del Lenovo Tab Plus può essere considerato adeguato per la fascia di prezzo, ma lascia un po’ di amaro in bocca pensando a ciò che poteva essere con un investimento leggermente maggiore e soprattutto va a depennare la possibilità di utilizzarlo anche in mobilità. Peccato, avremmo preferito pagarlo anche 100€ in più ma avere un display adeguato anche agli ambienti esterni. Anche e, soprattutto perché, Lenovo Tab Plus ha una seconda caratteristica peculiare, un comparto Audio veramente curato.

Di fatto è il suo principale punto di forza. Dispone di otto altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos, di conseguenza l’esperienza sonora è completamente su un altro livello rispetto alla concorrenza, non solo della stessa fascia di prezzo ma anche di fascia superiore. Grazie ai quattro tweeter e ai quattro woofer bilanciati producono un suono chiaro e avvolgente con bassi profondi il giusto rendendo la visione di film e l’ascolto di musica veramente un piacere per le orecchie. All’occorrenza c’è poi la modalità Bluetooth Speaker, che trasforma il tablet in un altoparlante esterno, un’aggiunta molto apprezzata che aumenta la versatilità del dispositivo.

Prestazioni e Hardware

Equipaggiato con un processore MediaTek Helio G99 Octa-Core, il Lenovo Tab Plus offre prestazioni che sono sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane e per la fruizione di contenuti multimediali. Tuttavia, non eccelle in termini di reattività. Durante l’uso quotidiano e con giochi leggeri, il tablet si comporta bene, ma non aspettarti una fluidità impeccabile quando si tratta di applicazioni più pesanti o multitasking intenso. Per la fascia di prezzo di 299€, le prestazioni sono in linea con le aspettative, ma non sono particolarmente elevate.

Fotocamere

Le fotocamere di Lenovo Tab Plus, una frontale e una posteriore entrambe da 8 MP, sono funzionali per l’uso quotidiano. La fotocamera frontale supporta la registrazione video in 1080p, l’effetto sfocatura con un ritaglio sufficiente e il riconoscimento facciale, un’utile funzione ma chiaramente con uno sblocco 2D (poco sicuro). La fotocamera posteriore, dotata di autofocus, è utile per scattare foto rapide e per l’uso con Google Lens. Non ci si può aspettare una qualità fotografica da top di gamma, ma per le esigenze di base, le fotocamere fanno il loro dovere.

Software e Funzionalità

Lenovo Tab Plus arriva sul mercato con Android 14 e interfaccia grafica ZUI in versione 16. Si tratta di una personalizzazione abbastanza semplice ma funzionale, la stessa che abbiamo visto su altri prodotti della casa. Una delle aggiunte che più mi piace è il pannello dei contenuti multimediali sulla sinistra della homescreen; riprende infatti l’interfaccia di Google TV per offrire una visualizzazione rapida su video, fil, serie tv, giochi, libri e musica da ascoltare, insomma con un semplice swipe diventa un vero e proprio media center.

Quando un’applicazione è aperta attraverso i 3 punti che compaiono in alto al centro è possibile passare velocemente alla modalità Finestra Mobile o Schermo diviso così da migliorare il multitasking, mentre premendo la barra inferiore di navigazione compare la Taskbar, ovvero collegamenti rapidi ad altre applicazioni per passare da una all’altra velocemente come sui PC.

Grazie a Freestyle invece è possibile usare il tablet come secondo schermo del computer, semplicemente configurando lo stesso ID Lenovo. Oppure attivando la modalità PC l’interfaccia viene completamente stravolta per emulare quella di un computer Windows con tanto di barra Start, app recenti e collegamenti rapidi sulla destra, perfetta da utilizzare in accoppiata di tastiera e mouse.

Autonomia e Connettività

La batteria da 8600 mAh di Lenovo Tab Plus è in grado di supportare una lunga giornata di utilizzo misto, rendendolo un compagno affidabile per l’uso quotidiano. La funzione di ricarica rapida a 45W è particolarmente utile per ridurre i tempi di inattività.

In termini di connettività, il tablet offre tutto ciò che ci si aspetta, con WiFi a doppia banda, Bluetooth, e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Lo slot per microSD consente di espandere lo spazio di archiviazione, una funzione molto utile per chi ha bisogno di archiviare molti dati.

Prezzo e conclusioni

Lenovo Tab Plus è disponibile in Italia al prezzo di 299 euro e complessivamente offre un buon rapporto qualità/prezzo, soprattutto considerando le sue capacità audio superiori e il design versatile. Gli aspetti su cui risulta essere più debole è indubbiamente il display, comunque più che buono per una visione dentro le mura di casa, e il processore che mostra un po’ di fatica e qualche lag di troppo, seppur funzioni dignitosamente rispettando i suoi tempo.

È certamente un’opzione da considerare qualora steste cercando una sorta di Media Center o Smart Hub Display che, all’occorrenza, può dare anche qualcosa in più soprattutto dal punto di vista software. Lenovo ha realizzato complessivamente un buon prodotto ma con qualche limitazione a causa della volontà di voler mantenere contenuto il prezzo.

Lenovo Tab Plus beneficia della garanzia Lenovo Premium che prevede il rimborso e la riparazione del prodotto se entro 365 giorni dall’acquisto presenta un difetto di fabbrica. È disponibile all’acquisto da Euronics in promozione a 279€.

Pro: Audio di qualità superiore alla concorrenza di pari prezzo e non solo;



Grande versatilità in termini di mobilità con la stampella integrata;



Porta audio da 3,5 mm;



Ricarica veloce a 45W. Contro: Display poco luminoso e con ridotti angoli di visione;



Prestazioni sufficienti.