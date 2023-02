Recensione DreameBot D10s Plus – Dopo aver chiuso il 2022 con una serie di pezzi da novanta, come DreameBot L10s Ultra, Dreametech riparte alla grande nel 2023, puntando sula fascia media del mercato con DreameBot D10s Plus, che riprende alcune delle funzioni viste su DreameBot D10s Pro migliorando sotto diversi aspetti.

Avendo già testato in passato numerosi aspirapolvere robot prodotti da Dreame ho accettato volentieri di testare anche questo nuovo modello, al fine di valutare i miglioramenti rispetto a DreameBot D10 Plus, il robottino che negli ultimi mesi si è occupato di tenere pulita la mia abitazione. L’ho provato per qualche settimana, mettendolo alla frusta per cercare di capire fino in fondo le sue prestazioni.

Oggi dunque vi racconto come si è comportato e se diventerà il mio nuovo punto di riferimento, almeno per quanto riguarda la fascia media del mercato.

Qualità costruttiva al top

Sulla qualità costruttiva dei prodotti Dreame non si discute: plastica di ottima qualità (di colore grigio scuro stavolta), assemblaggio curato e nessun dettaglio trascurato. Nella parte superiore troviamo la classica torretta laser per la navigazione e un coperchio che permette di accedere al cassetto interno destinato a raccogliere la polvere.

La spazzola principale, posta al centro della parte inferiore, è realizzata interamente in gomma, senza quindi setole nelle quali potrebbe impigliarsi lo sporco, ma riesce a essere decisamente efficace in ogni situazione. Anche le briciole più piccole vengono raccolte senza alcun problema, grazie anche alla potenza di aspirazione che si attesta a 5.000 Pa, un dato decisamente elevato.

Sul lato sinistro, guardando il robottino dalla parte frontale, troviamo una spazzola laterale che serve a convogliare lo sporco al centro, mentre al centro del bumper è ben visibile l’apertura per la telecamera di cui però vi parlerò tra poco. Non mancano i classici sensori anticaduta, per evitare che il robot possa cadere dalle scale o da rialzi troppo elevati.

Uno dei principali punti di forza di DreameBot D10s Plus è indubbiamente la base di svuotamento, più alta e snella rispetto a D10 Plus e decisamente capiente. Il produttore afferma che il sacchetto va sostituito ogni 65 giorni e dopo quasi quattro settimane di utilizzo quotidiano posso confermare che si tratta di una stima decisamente accurata.

In questi giorni l’ho utilizzato parecchio anche se non con cadenza quotidiana e con meno di 20 pulizie ho notato che il sacco di raccolta polvere è ancora al di sotto della metà. Due mesi sono dunque un dato assolutamente realistico e se contate che nella confezione di vendita è presente anche un sacchetto sostitutivo, potrete attendere più di quattro mesi prima di dover acquistare un ricambio, davvero niente male.

A differenza di altri modelli dello stesso brand, dove il lavaggio del pavimento è demandato a due moci rotanti, DreameBot D10s Plus utilizza un tradizionale panno in microfibra, meno efficace per rimuovere le macchie più ostinate ma decisamente adeguato a migliorare la qualità complessiva della pulizia, visto che raccoglie anche quelle piccole particelle che a volte sfuggono alla spazzola centrale.

Il serbatoio dell’acqua, con i suoi 235 ml di capacità, permette di pulire senza problemi un appartamento di quasi 100 metri quadri, con un livello medio che a mio avviso è il giusto compromesso per pulire bene senza lasciare troppa acqua sul pavimento. Decisamente accettabile anche il rumore, che diventa leggermente fastidioso solamente alla massima potenza, da utilizzare solo se pulite sporadicamente casa.

Io utilizzo il robot almeno 4 volte a settimana e con un livello medio ho sempre avuto un ottimo risultato finale. Con la modalità silenziosa poi non disturberete nessuno e la pulizia sarà comunque valida, a patto di utilizzarlo ogni giorno e di non avere animali in casa.

Intelligente al punto giusto

Dreametech ha sempre fatto degli algoritmi uno dei suoi cavalli di battaglia e anche con D10s Plus non tradisce le aspettative. La prima pulizia è particolarmente celere, con tempi decisamente ridotti rispetto a modelli della concorrenza ben più costosi. La creazione delle mappe è decisamente accurata e ho dovuto effettuare solo un paio di piccole modifiche, fatto accettabile considerata la particolare planimetria della mia abitazione.

La creazione della mappa 3D è invece meno precisa ma con un po’ di tempo e buona volontà è possibile aggiungere mobili e arredamento per avere un risultato più preciso. Spettacolare la pulizia delle singole stanze, con il robottino che trova sempre la strada più corta per arrivare a destinazione e con la possibilità di impostare una sequenza personalizzata.

Anche se l’algoritmo intelligente e ottimizzato per creare il percorso più efficace, a volta è utile poter stabilire in quale ordine pulire le stanze, soprattutto se la pulizia avviene mentre siamo in casa. In questo modo ad esempio è più facile pianificare il lavaggio del pavimento con un tradizionale mocio o con una lavapavimenti (presto vi porterò la recensione di un nuovo prodotto che sto testando in queste settimane) sapendo quali sono le stanze già pulite.

Decisamente efficace il rilevamento degli ostacoli imprevisti, complice la presenza di una telecamera frontale che permette di riconoscere quegli oggetti che non sono stati mappati (scatoloni, scarpe, ciabatte, borse della spesa), consentendo al robot di evitarli e portare comunque a termine il proprio lavoro. Ho provato a spargere qualche ostacolo sulla strada del robottino mentre andava a pulire una stanza e in pochi secondi è riuscito a trovare il percorso alternativo più veloce, senza incaponirsi come facevano i modelli di generazione precedente.

La telecamera frontale può essere utilizzata per sorvegliare la propria casa, ma anche per vedere se il robottino sta pulendo e dove è posizionato, molto utile se state effettuando una pulizia da remoto. Si tratta di una funzione presente esclusivamente nell’app Dreamehome, indispensabile per controllare al meglio D10s Plus, che può essere gestito, anche se in maniera più limitata, attraverso i principali assistenti vocali.

La funzione di sorveglianza è davvero molto comoda, visto che permette di controllare una specifica stanza, utile se in casa ci sono anziani o bambini, ma anche creare un percorso da seguire, così da avere una sentinella che sorveglia la propria abitazione, con la possibilità di registrare video, scattare foto e parlare a un eventuale interlocutore attraverso lo speaker del robot.

Autonomo ma non in tutto

Dal punto di vista dell’autonomia DreameBot D10s Plus non ha assolutamente problemi a pulire abitazioni di grandi dimensioni. Nelle settimane in cui l’ho utilizzato non ho mai visto scendere la batteria sotto il 40%, anche alla massima potenza. La superficie utile da pulire è di circa 85 metri quadri per cui a potenza media è tranquillamente possibile pulire ambienti fino a 180 metri quadri senza temere di dover ricaricare la batteria.

Ottima anche l’autonomia relativa allo svuotamento della polvere raccolta, visto che il sacchetto presente nella base è in grado di contenere la polvere di un paio di mesi, anche se con un numero inferiore di pulizie, o per ambienti non particolarmente grandi, è possibile raggiungere tre mesi prima di dover svuotare o sostituire il sacco.

Peccato solo per l’assenza di un serbatoio dell’acqua pulita che avrebbe permesso di riempire il contenitore del D10s Plus e permettergli di essere autonomo anche nel lavaggio del pavimento, e peccato per l’assenza di un sistema di pulizia del panno. Si tratta comunque di una scelta volta a contenere i costi di vendita e che non va a incidere assolutamente sul mio giudizio finale.

Personalmente non amo i sistemi di lavaggio del pavimento e anche i moci rotanti non mi hanno ancora convinto totalmente, visto che comunque non arrivano a filo con le pareti ed è ancora necessario pulire manualmente il pavimento. Preferisco quindi un robot aspirapolvere che si occupa di raccogliere polvere e sporco e una lavapavimenti dedicata che mi permette di avere una maggiore igiene, insistere nei punti più sporchi e che offre una maggiore versatilità.

In conclusione

Ho sempre apprezzato i robottini Dreametech ma questo D10s Plus è indubbiamente il mio preferito per tanti motivi. Al netto dell’assenza dei moci rotanti, una funzione di cui non sento assolutamente la mancanza, è tra i migliori che abbia mai provati, sia per la ricchezza di funzioni (non ultima la telecamera che può essere utilizzata per sorvegliare la casa) sia per la qualità dell’algoritmo, sempre impeccabile e preciso.

Al prezzo a cui viene proposto, 569 euro di listino, è praticamente impossibile trovare di meglio per cui si tratta di un acquisto assolutamente consigliato. Attualmente è in offerta a 479 euro su Amazon, il che lo rende un affare da acquistare a occhi chiusi.