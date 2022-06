L’aspetto della personalizzazione è da sempre uno dei più apprezzati sugli smartphone moderni, questo perché permette di rendere più personale un prodotto tecnologico senz’anima. Huawei lo sa e per questo già da molti anni sta sviluppando una sezione intera dedicata alla personalizzazione dove è possibile scegliere non solo lo sfondo ma anche il font dei caratteri, l’always on display, le icone, i colori dominanti nel sistema e addirittura le watchfaces di un eventuale smartwatch Huawei utilizzato in combinata (Watch series, Fit, Band, serie GT e 3).

Scopriamo più nel dettaglio come funziona e cosa offre, anche in vista del prossimo concorso della durata di 1 mese con in regalo diversi premi interessanti.

Come personalizzare gli smartphone Huawei

Tutto parte dall’applicazione pre-installata sugli smartphone Huawei nominata Huawei Temi, che trovate già sulla homescreen. Una volta aperta ci sono vari modi per utilizzare Huawei Temi, così da soddisfare le necessità di ciascuno:

per i meno esperti l’applicazione mette a disposizione migliaia di temi già pronti all’uso grazie ai quali è sufficiente scaricarli sullo smartphone e installarli con un semplice click sul pulsante dedicato;

per chi non vuole una personalizzazione invasiva ma semplicemente modificare qualche colore, il font o comunque pochi elementi, è possibile esplorare attraverso le varie categorie tutte le sezioni specifiche e scegliere ciò che più aggrada, anche qui scaricandolo e applicandolo;

per i più esperti invece c’è la possibilità di

Fra le varie opzioni ci sono sia contenuti gratuiti o a pagamento. Per quelli a pagamento il prezzo va da 0,10€ fino a 4,99€ a seconda della tipologia e delle funzionalità del prodotto. All’interno dell’app nella sezione home possono trovare gli highlight delle nuove uscite, trend e collezioni create appositamente per i nostri utenti. Nella sezione categorie troverete Temi, Wallpaper, Font etc a seconda della categoria di riferimento: moda, sport, arte, cinema, business e lifestyle.

Il funzionamento è molto semplice: una volta aperta l’applicazione potrete scorrere orizzontalmente per passare dalla sezione Temi, dove avete dei pacchetti già pronti all’installazione, a quella dei Font (Stile testo), Sfondi Live, Sfondi e Bellezza, questi ultimi dei template video per realizzare delle clip accattivanti.

Ogni sezione vi offre subito una best selection degli elementi che potete scaricare o acquistare e una suddivisione fra “Top” ovvero i più scaricati, “Categorie” per filtrarli per argomento o “Free” per vedere solo quelli gratuiti.

Ogni tema comprende poi al suo interno diversi elementi che, in modo variabile in base alla tipologia, può comprendere:

Sfondo;

Sfondo dinamico;

Stile Testo/ Font

Pacchetto icone

Always on display;

Watchface per smartband o smartwatch Huawei.

Fatti sorprendere dalla sezione Sale e Scopri

Nel menu in basso ci sono due voci a cui fare particolarmente attenzione. La prima è Sale, grande e al centro del menu orizzontale. Una volta cliccata vi mostrerà tutto ciò che attualmente è in offerta così da risparmiare sui temi più belli disponibili. Gli sconti sono solitamente belli importanti con temi che passano da 3,99€ a 0,39€ e così via.

La seconda voce è “Scopri” dove il team di Huawei realizza giornalmente delle collezioni per argomento di Temi. Questo permette di trovare personalizzazioni particolari che altrimenti resterebbero nascoste all’interno dell’enorme catalogo.

I nostri Temi Huawei preferiti

Abbiamo esplorato le varie categorie alla ricerca dei nostri Temi Huawei preferiti, spaziando dai richiami ai cartoni animati a qualcosa di molto minimal ed elegante, ecco la nostra selezione:

Previous Next Fullscreen

Personalizza lo smartphone Huawei ogni giorno per vincere tanti premi

Per promuovere l’utilizzo di Huawei Temi, da oggi è attiva una campagna promozionale interessante che permette di vincere diversi premi semplicemente utilizzando questa funzionalità. Partecipare è semplice: potete scaricare ogni giorno un Tema per ottenere una chance alla ruota della fortuna e provare a vincere diversi premi come:

lo smartphone Huawei P40 lite;

le cuffie True Wireless Huawei FreeBuds 4i;

la smartband Huawei Watch Fit;

oppure un Voucher sconto HUAWEI Store di importo variabile.

Inoltre, resta invece sempre attiva l’area Sconto con contenuti che vengono aggiornati settimanalmente. Gli sconti vanno dal 20 al 70% e potete cliccare su questo link per accedere alla home page di Temi e cliccare poi sulla tab centrale per vedere tutti i contenuti in promozione.