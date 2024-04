Samsung Galaxy S24 e Xiaomi 14 risultano essere gli smartphone compatti più allettanti del mercato in questo inizio di 2024. Si tratta di una tipologia di dispositivi sempre più rara in quanto la direzione, ormai da molti anni, è quella di fare prodotti con almeno 6,6 pollici di diagonale di display. Per questo motivo abbiamo deciso di confrontare, in una nuova puntata della nostra rubrica Face2Face, questi due smartphone che rappresentano non solo le uniche alternative compatte di fascia alta ma anche quelle più interessanti.

Video confronto tra Samsung Galaxy S24 e Xiaomi 14

Samsung Galaxy S24 dove vince e dove perde

Gli smartphone di Samsung sono in genere quelli che offrono un maggior equilibrio fra tutte le funzionalità. L’azienda coreana pensa sempre a tutto e a tutte le esigenze e realizza prodotti completi, dall’hardware al software. Samsung Galaxy S24 rientra fra questi seppur rispetto a Samsung Galaxy S23 risulti meno interessante dal punto di vista del processore e dell’autonomia. Quest’ultimo risulta ancora oggi, nel 2024, un’ottima alternativa che spesso si trova anche in offerta.

Rispetto a Xiaomi 14 i suoi principali vantaggi risiedono innanzitutto nella scocca: le dimensioni sono inferiori, per cui se cercate lo smartphone il più compatto possibile è quello maggiormente indicato, e in una scelta dei materiali più oculata come il vetro protettivo Gorilla Glass Victus 2. Il secondo punto di forza è sul software che è inevitabilmente più ricco e completo rispetto alla HyperOS di Xiaomi, seppur quest’ultimo abbia un vantaggio in termini di peso sulla memoria, e sul tema degli aggiornamenti dato che vengono garantiti ben 7 anni di supporto sia di aggiornamenti Android che di patch di sicurezza.

Xiaomi 14, dove vince e dove perde

D’altro canto Xiaomi 14 guarda maggiormente alle cose concrete e batte Samsung Galaxy S24 innanzitutto sulle prestazioni, dove il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ha una marcia in più rispetto all’Exynos 2400, e sulla batteria dato che riesce a garantire un’efficienza maggiore e quindi un’autonomia più longeva di circa un 20% in più. Anche sul fronte display lo smartphone di Xiaomi offre un picco massimo di luminosità maggiore ma la differenza è, come si suol dire, sul filo di lana, quasi impercettibile.

Dove si equivalgono

In tutti gli altri aspetti non ancora menzionati sono due smartphone che si equivalgono come ad esempio nella ricezione, nel comparto fotografico (con differenti pro e contro, ad esempio Xiaomi è preferibile se si predilige la fotocamera zoom che può scattare anche in modalità tele-macro, mentre il Samsung è preferibile se si ricerca affidabilità costante nelle fotografie e nei video), sull’aspetto audio e via dicendo.

Prezzi e conclusioni

Samsung Galaxy S24 è disponibile ufficialmente a 929€ in versione 128 GB e 979€ in versione 256 GB ma non è ormai difficile trovarlo in offerta. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 e nella relativa recensione completa.

Xiaomi 14 è disponibile di listino al prezzo di 999€ in versione 256 GB e 1099€ versione 512 GB. Oggi lo si può trovare in offerta a circa 700 euro su vari store. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica di Xiaomi 14 e nella sua recensione completa.

Un prezzo significativo per entrambi ma comunque relativamente corretto se pensiamo che pur sempre di smartphone di fascia alta si tratta. Samsung potrebbe esser visto come vincitore su questo punto non tanto per la minima differenza facendo il confronto diretto delle cifre ma per due considerazioni legate a doppio filo agli aggiornamenti:

Samsung garantisce un supporto più rapido di Xiaomi, con rilasci decisamente puntuali;

Samsung manterrà aggiornato, sia per quanto riguarda il sistema operativo che per le patch di sicurezza, per ben 7 anni, il che potenzialmente vi permette di ammortizzare su più tempo la spesa.

Complessivamente, come avete visto dal video, ne esce un onesto pareggio ma probabilmente in molti non saranno d’accordo con questo risultato e il perché è presto detto: di fatto sono due smartphone con praticamente due target differenti. Xiaomi 14 è indubbiamente uno smartphone per chi guarda alla concretezza, d’altronde vince su aspetti come le prestazioni, la batteria, il display e offre un ottimo comparto foto; Galaxy s24 invece è per chi cerca un prodotto bello ergonomico, longevo, con un software che può dare tanto oggi e in futuro, anch’esso con un ottimo comparto fotografico. In base a quali caratteristiche ciascuno darà più peso, vincerà nettamente l’uno o l’altro. Se poi volete acquistarli in sconto vi ricordiamo che vi segnaliamo giornalmente le migliori offerte sul nostro canale Telegram e WhatsApp Prezzi.Tech.