Da Samsung, due notizie salienti quest’oggi, una relativa al servizio di streaming TV Plus, che starebbe per arrivare sui dispositivi mobili; l’altra concerne invece il prossimo pieghevole: Samsung Galaxy Fold 2. Ma facciamo un passo per volta.

Samsung TV Plus in arrivo su smartphone e tablet

È SamMobile a comunicarci le intenzioni del colosso sudcoreano che, a quanto pare, sarebbe in procinto di offrire Samsung TV Plus sui dispositivi mobili.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio di streaming gratuito riservato alle proprie smart TV, che dunque dovrebbe arrivare prossimamente su smartphone e tablet tramite un’app, oggigiorno in fase di sviluppo.

Difficile dire al momento se sarà una prerogativa di alcuni dispositivi, o magari di certi mercati specifici, ma vi faremo sapere tutto a tempo debito.

Le voci su Samsung Galaxy Fold 2

Continuano anche le anticipazioni relative a Samsung Galaxy Fold 2, il prossimo pieghevole della società che quest’oggi si gode una serie di specifiche niente male. Dietro le ultime voci di corridoio c’è Ross Young che sul proprio profilo Twitter ha appena condiviso una serie di tweet con Galaxy Fold 2 come soggetto.

Oltre al supporto per la S Pen, a suo dire il terzo pieghevole di Samsung avrebbe un display principale UTG (acronimo di Ultra Thing Glass), cioè la medesima tecnologia già vista su Samsung Galaxy Z Flip, per intenderci.

Ecco, tale pannello LTPO misurerebbe 7,59 pollici di diagonale, avrebbe una risoluzione di 2213 x 1689 pixel, nasconderebbe una fotocamera frontale integrata e un refresh rate a 120 Hz, in linea con la serie Samsung Galaxy S20.

Solo 60 Hz, invece, per lo schermo secondario di Samsung Galaxy Fold 2, che secondo l’informatore, misurerebbe 6,23 pollici di diagonale e avrebbe una risoluzione di 2267 x 819 pixel (prova di un fattore di forma particolarmente allungato).

Insomma, informazioni interessanti, seppur da prendere ancora con le pinze per il momento.

In copertina Samsung Galaxy Fold