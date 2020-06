Da sempre siamo abituati ad utilizzare caricabatterie senza chiederci quanto effettivamente le aziende investano nel loro sviluppo. Pensati quasi come un elemento accessorio, in realtà influiscono anche loro sul consumo energetico e sull’impatto che hanno sull’intero ecosistema. Di questo importate intreccio di condizioni ne è ben conscia Samsung che, nella realizzazione dei nuovi caricabatterie USB Type-C, investe molto per renderli efficienti dal punto di vista energetico.

Caricabatterie riciclati ed eco-friendly

Questo ha portato il colosso sud coreano a sviluppare caricabatterie USB Type-C energeticamente efficienti durante e dopo la fase di ricarica del proprio dispositivo, oltre ad utilizzare materiali riciclati per il loro assemblaggio senza però sacrificare la sicurezza durante il loro utilizzo. Anche i caricabatterie più prestanti ed in grado di garantire una ricarica a 45 W, lavorano ad un livello energetico massimo pari al’80% rispettando così lo standard europeo ErP (Energy-Related Products).

Chi non è abituato a rimuovere le spine dalla presa di corrente anche dopo aver ricaricato il proprio dispositivo, continua a consumare energia elettrica a vuoto. Per questo Samsung ha sviluppato un software in grado di mandare in standby i caricabatterie in caso non siano collegati ad un device. L’utilizzo di materiali riciclati come PCM (Post-Consumer Material) permette a Samsung di ridurre la dipendenza da sostanze potenzialmente dannose che si creano durante la lavorazione della plastica.

Il lavoro di sensibilizzazione di Samsung ruota attorno alla volontà di rendere il consumatore cosciente dell’impatto che i caricabatterie hanno sull’ecosistema, in modo da scegliere soluzioni eco-friendly come quelle realizzate dalla compagnia.