Da alcune settimane si susseguono indiscrezioni secondo cui Redmi K30 Pro potrebbe arrivare in alcuni mercati con il nome di POCO F2 anche se al riguardo ci sono “voci” contrastanti.

Dal Google Play Store arrivano nuove indicazioni: nell’elenco dei dispositivi certificati per l’utilizzo dei Google Mobile Services, infatti, sono stati aggiunti una nuova versione di Xiaomi Redmi K30 Pro con nome in codice “lmi” e nome del modello “POCO F2 Pro“.

Redmi K30 Pro potrebbe essere lanciato come POCO F2 Pro

Ciò sembrerebbe confermare che effettivamente Redmi K30 Pro possa arrivare sul mercato anche sotto il brand POCO e per la precisione con il nome di POCO F2 Pro e il fatto che il nome in codice di tale modello sia “Imi” e non “ImiIn” sembra suggerire che non sarà destinato al mercato indiano ma ad altri Paesi.

Resta da capire quando tale smartphone potrebbe essere lanciato e nelle prossime settimane potremmo saperne di più al riguardo, soprattutto se le restrizioni adottate dai vari Paesi per contrastare la pandemia di Coronavirus dovessero essere allentate (come si spera che avvenga).

POCO F2, invece, potrebbe essere un device molto diverso per quanto riguarda le caratteristiche (e forse pure il design). Staremo a vedere.