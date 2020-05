Nel corso degli ultimi anni Xiaomi ci ha abituato alla presenza di alcune particolari varianti di smartphone muniti di cover posteriore trasparente. Ricorderete sicuramente i modelli Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, ovvero gli ultimi ex top di gamma del colosso cinese a presentare questa interessante caratteristica.

Redmi K30 Pro con back cover trasparente

Sebbene Xiaomi non sembri più essere intenzionata a presentare queste varianti dei suoi smartphone di fascia alta, è probabile che l’onere passerà invece a Redmi. Questo è quello che ci lascia intendere Daniel D, Senior Product Marketing Manager di Xiaomi che, in una serie di immagini condivise su Twitter, ci presenta Redmi K30 Pro con cover posteriore trasparente.

Dalla galleria immagini possiamo notare una case posteriore in vetro in grado di mostrare la componentistica interna, di cui la batteria e il modulo fotografico spiccano rispetto al resto. Il logo Redmi è inserito in piccolo nella porzione inferiore della cover, quasi a non rovinare il design del prodotto.

Purtroppo non ci è dato sapere se e quando Redmi rilascerà sul mercato questa particolare variante di Redmi K30 Pro. Dal canto nostro siamo certi che molti utenti sarebbero dispositivi ad avere fra le mani un terminale unico nel suo genere.