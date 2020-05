Realme avrebbe fra le mani uno smartphone munito di un hardware decisamente importante. A darci visione di ciò ci pensa un benchmark di AnTuTu che, in queste ore, ha registrato un punteggio pari a 600806 per il modello Realme RMX2072. Secondo le ultime informazioni circolate in rete, questo particolare model number farebbe riferimento allo smartphone Realme X3 Pro.

Realme X3 Pro passa da AnTuTu

Dal punteggio raggiunto dal terminale è piuttosto probabile che Realme X3 Pro sia equipaggiato con Qualcomm Snapdragon 865. Il model number di Realme X3 Pro è inoltre piuttosto simile a quello di Realme X3 di cui il TENAA ci ha permesso di scoprire qualche informazione in più per quanto riguarda la sua scheda tecnica.

AnTuTu benchmark a parte, sappiamo ancora relativamente poco su Realme X3 Pro. Gli ultimi rumor indicano che il prossimo smartphone dell’azienda cinese potrebbe essere equipaggiato con storage su standard UFS 3.1, ma purtroppo restiamo ancora all’oscuro del tipo di tecnologia scelta per il display, la RAM, le fotocamere, la disponibilità sul mercato e ovviamente il prezzo.

Considerando però l’elevata probabilità che integri il SoC di fascia alta di Qualcomm, è piuttosto lecito aspettarsi una scheda tecnica di tutto rispetto, magari con display con refresh rate a 120 Hz.

In copertina Realme 6 Pro