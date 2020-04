Al tempo della sua uscita sul mercato, Realme X2 Pro aveva attirato la nostra attenzione per quanto riguarda il comparto hardware che Realme aveva inserito all’interno dello smartphone e dal suo prezzo di listino piuttosto aggressivo.

Lista custom ROM per Realme X2 Pro

Questo connubio di prestazioni e prezzo a buon mercato ha ovviamente attirato l’attenzione della community dedita al modding di Android, e ad oggi esistono diverse custom ROM ed altro che è possibile utilizzare per dare nuova vita a Realme X2 Pro.

LineageOS 17.1 non ufficiale

LineageOS è forse la custom ROM attualmente più famosa nel panorama del modding. Realme X2 Pro può contare sulla versione non ufficiale di LineageOS 17.1, la quale si presenta in forma piuttosto matura per un utilizzo quotidiano – sebbene sia ad esempio necessario flashare un file .zip per attivare il supporto al VoLTRE.

Download LineageOS 17.1 non ufficiale per Realme X2 Pro

AOSiP 10 non ufficiale

La AOSiP 10 è una custom ROM piuttosto popolare basata sul ramo AOSP di Android. Questa offre alcune possibilità di personalizzazione della UI e dell’esperienza utente generale senza però inquinare la versione stock di Android.

Download AOSiP 10 non ufficiale per Realme X2 Pro

TWRP ufficiale e non ufficiale

Realme X2 Pro è ufficialmente supporto dalla TWRP da ormai diversi mesi. Ma gli amanti del modding estremo che vogliono provare in anteprima alcune feature che non sono presenti sulla TWRP ufficiale, possono installare la versione non ufficiale direttamente al link qui in basso.

TWRP ufficiale | TWRP non ufficiale

