Realme 6 Pro, presentato in India ad inizio marzo, è atteso al lancio in Italia il prossimo 12 maggio. Ultimamente si parla molto del terminale di Realme, soprattutto per quanto concerne il probabile prezzo di lancio dello smartphone nel nostro Paese. La compagnia, infatti, è famosa per offrire smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo, pertanto ci si aspetta che anche Realme 6 Pro segua la stessa strategia.

349 euro per la variante 8 + 128 GB

In queste ore il leaker @sudhanshu pubblica su Twitter un interessante rumor su quello che potrebbe essere il prezzo di lancio di Realme 6 Pro in Europa. Si parla dell’arrivo della sola variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage nelle colorazioni Lightning Blue e Lightning Red al prezzo di 349 euro.

Non è ancora chiaro il motivo alla base della volontà di portare in Europa la variante da soli 8 GB e non quella da 6 GB. Forse Realme vuole competere in una fascia di prezzo dove molto spesso è possibile trovare smartphone Android con 4-6 GB di RAM, ma trattandosi di un rumor è ancora troppo presto per lanciarsi in probabili spiegazioni.

Taglio di RAM e storage a parte, Realme 6 Pro per l’Europa presenta lo stesso pannello IPS da 6,6 pollici a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 720G, 4300 mAh di batteria con ricarica rapida da 30 W, fotocamera posteriore quadrupla da 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP e doppia fotocamera frontale punch-hole da 16 MP + 8 MP.

Che ne pensate del probabile prezzo di 349 euro? Rappresenta un buon compromesso o è troppo costoso? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.