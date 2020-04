Realme 5 Pro è uno smartphone di fascia media che sta ricevendo molta attenzione da parte del pubblico amante del modding. Tutto merito di Realme che, per spronare la nascita di custom ROM, ha rilasciato i sorgenti del kernel di Realme 5 Pro basato su Android 10. Questo ha permesso a molti sviluppatori di rendere disponibili diverse ROM interessanti, di cui vi mostriamo la lista completa qui in basso.

Lista custom ROM per Realme 5 Pro

Queste ROM sono tutte basate su Android 10, l’ultima major release di Android, e vi permetteranno di avere fra le mani un OS moderno e con le ultime novità sviluppate da Google.

LineageOS 17.1 non ufficiale

Mentre continua a crescere la lista di smartphone che supportano LineageOS 17.1 ufficiale, Realme 5 Pro può fare affidamento su LineageOS 17.1 non ufficiale. Questa offre un’esperienza utente stock, senza personalizzazioni evidenti, che dà modo agli utenti di utilizzare una skin diversa rispetto a quella normalmente presente sui telefoni Realme.

LineageOS 17.1 non ufficiale Realme 5 Pro

Pixel Experience

La ROM Pixel Experience è quella a cui fare affidamento quanto si vuole utilizzare un OS identico a quello presente sulla gamma Pixel di Google. La ROM è basata sul ramo AOSP ed offre il set completo di feature presenti sui telefoni del colosso statunitense, a partire dai wallpaper, passando per le icone, i font e le animazioni di avvio.

Pixel Experience ufficiale Realme 5 Pro

AOSPExtended

Questa ROM fa riferimento al ramo AOSP di Android, con l’aggiunta di interessanti feature per quanto riguarda la personalizzazione della UI e dell’esperienza utente. La AOSPExtended permette di cambiare le gesture per lo sblocco con l’impronte digitale, la status bar, i menu e tanto altro.

AOSPExtended per Realme 5 Pro

Arrow OS

Basata sulla AOSP, Arrow OS non offre tantissime opzioni di personalizzazione. La ROM è adatta agli utenti che cercando una soluzione improntata sulle prestazioni più che sulla possibilità di modificare la UI.

Arrow OS per Realme 5 Pro

ExtendedUI

La Extended UI è basata sulla Pixel Experience ma con una UI unica e particolare. Inoltre, è presente il supporto al doppio tap per bloccare il telefono, toggle per le risposte rapide e tanto altro.

ExtendedUI per Realme 5 Pro

EvolutionX

Indirizzata agli utenti che amano un tipo di utilizzo del tutto simile a quello dei Pixel di Google, EvolutionX offre una robusta personalizzazione della UI con font, illuminazione edge e molto altro.

EvolutionX per Realme 5 Pro

DerpFest

Perfetta per chi ama modificare completamente l’aspetto estetico del proprio smartphone, DerpFest dà modo di cambiare la status bar, i quick settings, le gesture e tanto altro.

DerpFest per Realme 5 Pro

TWRP non ufficiale

Prima di procedere al flash di una delle ROM qui presenti, è necessario flashare una custom recovery. In questo caso gli utenti muniti di Realme 5 Pro possono fare affidamento alla TWRP non ufficiale, le cui istruzioni di installazione sono presenti al link qui in basso.

TWRP non ufficiale per Realme 5 Pro

In copertina Realme X2 Pro