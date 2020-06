Su AnTuTu lo Snapdragon 865 rende decisamente bene. Nell’ultima classifica OPPO Find X2 Pro grazie al SoC top di gamma di Qualcomm è riuscito a svettare sulla concorrenza con oltre 600.000 punti, ma se questo a qualcuno dovesse sembrare poco può riporre le proprie speranze sullo Snapdragon 865+.

La revisione del portabandiera Qualcomm per il 2020 arriverà nella seconda parte dell’anno (probabilmente a luglio) come accaduto per il predecessore, e fa già faville. Un’indiscrezione ne riporta il punteggio messo a segno sul portale di benchmark più diffuso registrato a bordo di un Lenovo Legion, smartphone da gaming non ancora ufficiale.

Il prossimo SoC di Qualcomm potrebbe quindi superare, e neanche di poco, la soglia dei 650.000 punti, grazie al clock mostruoso da 3,1 GHz dei core più potenti che nel “giro” su AnTuTu è valso 184.973 punti della CPU e grazie alla GPU capace di mettere a segno 283.302 punti.

Il rumor proviene dalla stessa fonte che ieri ha anticipato le prestazioni da urlo della tecnologia di ricarica rapida messa a punto da OPPO, la SuperVOOC 3.0 che toccherà addirittura gli 80 watt di potenza massima.

Oltre al Lenovo Legion, ci sono pochi dubbi sul fatto che anche i prossimi smartphone di OnePlus, OnePlus 8T e 8T Pro, adotteranno lo Snapdragon 865+.