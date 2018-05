OnePlus One vecchio? Macché: grazie ad OmniROM arriva Android 8.1 Oreo

Ha quasi dell’incredibile il seguito di cui gode il primo smartphone della storia OnePlus quattro anni dopo il suo esordio. Nonostante per il mondo della telefonia siano tempi pressoché biblici, la community degli sviluppatori continua a supportare l’iconico OnePlus One.

Il merito va al team che sovrintende lo sviluppo della nota OmniROM, convinto a regalare un ticket a OnePlus One – per gli amici OPO – per affermarsi nella cerchia degli smartphone aggiornati, seppur non ufficialmente, ad Android 8.1 Oreo. L’ennesimo ticket, perché i firmware per OPO basati sulla versione più recente del robottino sono più di uno.

OmniROM 8.1 per OnePlus One non è affetta da bug, almeno a detta dello sviluppatore che demanda agli utenti il compito di segnalarne di eventuali. L’installazione non prevede particolari accortezze, e se siete abili a muovervi nei meandri del modding impiegherete poco tempo a vedere la procedura di configurazione di Android 8.1 Oreo.

In ogni caso, all’interno del thread su XDA c’è tutto il materiale necessario e l’elenco dei passi da seguire affinché la procedura vada a buon fine. Ecco il link.