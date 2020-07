A due settimane dalla presentazione di OnePlus Nord, il nuovo medio gamma del produttore cinese che promette di riscrivere la storia anche in questa fascia di prezzo, scopriamo nuovi dettagli sull’attesissimo smartphone.

Se da una parte è OnePlus stessa a fornirci nuove informazioni, in particolare sulla confezione di vendita, dall’altra è il noto leaker Ishan Agarwal a rivelarci un interessante dettaglio relativo alla fotocamera, che a quanto pare sarà di buon livello.

Salvo sorprese o inesattezze del segnalatore infatti, OnePlus Nord avrà una quadrupla fotocamera posteriore e uno dei sensori potrà contare sulla stabilizzazione ottica, una funzione che solitamente è riservata ai dispositivi della fascia alta del mercato.

In questo modo le immagini in scarse condizioni di illuminazione dovrebbero risultare più chiare, mentre i video risulterebbero maggiormente stabili. Un’ottima notizia per la fascia media del mercato, dove la stabilizzazione ottica non è così scontata.

Provengono invece dal profilo Instagram di OnePlus Nord le prime immagini della confezione di vendita, che a quanto pare sarà davvero resistente, in modo da proteggere il prezioso contenuto. In una delle immagini si vedono due persone salire in piedi sulla scatola, dimostrandone l’elevata resistenza.

Per il resto la scatola è realizzata in grigio scuro, con la parte interna blu, così come le scritte che ripetono per 3 volte il nome Nord. L’appuntamento per la presentazione (rigorosamente virtuale) è per il 21 luglio, ma siamo certi che prima di tale data OnePlus saprà stuzzicare la nostra curiosità con nuovi indizi e anticipazioni.