È stato sorpreso su Geekbench uno smartphone di OnePlus sconosciuto. Il nome rilevato dalla piattaforma di benchmark – lo vedete dallo screenshot – è sciapo, OnePlus KB2001, e nemmeno il nome in codice, kona, aiuta nell’identificazione.

I tempi con cui il misterioso OnePlus appare su Geekbench sono però compatibili con quelli della serie OnePlus 8T attesa a settembre. Se la “soffiata” del benchmark è attendibile – cosa non scontata come si potrebbe credere – saremmo davanti ad una delle prime uscite di OnePlus 8T o di OnePlus 8T Pro.

Le informazioni carpite da Geekbench non aiutano a dare un’identità familiare al OnePlus KB2001: il SoC prodotto da Qualcomm è un octa core con frequenza minima di 1,8 GHz, e potrebbe essere lo Snapdragon 865+ atteso sul top cinese, mentre la memoria RAM da 8 GB potrebbe essere quella della variante d’ingresso.

Poi c’è la questione Android 11 che Geekbench ha rilevato su OnePlus KB2001. I punteggi dei test single core e multi core non sono tanto più elevati di quelli dei OnePlus 8, e sono discretamente lontani da quelli di Lenovo Legion Phone Duel che pure usa lo Snapdragon 865+, possibili spie di un firmware ancora acerbo e da ottimizzare com’è normale per una versione del robottino ancora non definitiva.

