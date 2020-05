OnePlus lancia una nuova promozione dedicata a OnePlus 8, pensata soprattutto ai gamer (ma non solo): acquistando sul sito ufficiale il nuovo smartphone, avrete infatti in regalo un paio di cuffie OnePlus Bullets Wireless Z grazie al Gaming Bundle.

OnePlus Bullets Wireless Z in regalo con OnePlus 8

Il nuovo bundle lanciato dalla casa cinese è focalizzato a migliorare l’esperienza di gioco da smartphone. Sempre di più sono infatti gli utenti che sfruttano il proprio OnePlus (e non solo) per i giochi mobili, e farlo con le OnePlus Bullets Wireless Z garantirebbe una migliore esperienza, come sostenuto da Tuomas Lampén, Head of Strategy di OnePlus Europe:

“Negli ultimi due mesi, in un momento in cui le persone hanno trascorso più tempo in casa, abbiamo assistito a un aumento medio del 20% dei giochi usati su dispositivi OnePlus della nostra community in Europa. La nuova offerta su OnePlus 8 mira ad aumentare e migliorare ulteriormente la gaming experience della nostra community.”

Secondo il produttore OnePlus 8 è infatti la scelta giusta grazie al display a 90 Hz, al potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, alla capiente batteria da 4300 mAh (con ricarica Warp Charge 30T) e all’immersiva “real time audio experience” a bassa latenza offerta dalle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z.

Acquistando un OnePlus 8 nelle colorazioni Onyx Black, Glacial Green o Interstellar Glow (sia 8-128 sia 12-256 GB, a partire da 719 euro) sul sito ufficiale riceverete incluse nel prezzo le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z (dal valore di 49,95 euro) . La promozione è disponibile al link qui in basso:

