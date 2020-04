Ci sono voluti alcuni mesi ma finalmente Amazfit Bip S è disponibile all’acquisto. Presentato nel mese di gennaio in occasione del CES 2020, ora è possibile acquistarlo online grazie a Gearbest, che lo propone in quattro diverse colorazioni.

Pesa solo 31 grammi, è realizzato in alluminio e ha una dotazione tecnica davvero completa, alla quale abbina un’autonomia davvero invidiabile che raggiunge senza particolari sforzi i trenta giorni. Sotto lo schermo a colori, con tecnologia transflettiva perfettamente visibile anche sotto la luce del sole e protetto da Gorilla Glass, troviamo un chip GPS realizzato da Sony con consumi davvero contenuti.

Il sensore ottico PPG permette di misurare in tempo reale la frequenza cardiaca, anche in modalità 24/7 e grazie a Huami PAI offre dei suggerimenti per migliorare il proprio stato di salute, aumentando l’attività fisica. Sono dieci le modalità sportive supportate, sia indoor che all’aperto, incluso il nuovo.

Grazie alla sua capacità di resistere fino a 50 metri di profondità potrete utilizzare Amazfit Bip S anche in piscina o sotto la doccia, grazie anche al comodo cinturino in silicone morbido. Gearbest lo propone in offerta lampo nelle colorazioni nera, bianca, blu e rosa, con spese di spedizione minima. La spedizione dovrebbe avvenire nei primi giorni di maggio, ma le tempistiche potrebbero variare leggermente a causa dell’attuale situazione sanitaria.