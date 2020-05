Il 2020 sarà l’anno in cui Google Play Music cederà il posto a YouTube Music, come del resto vi abbiamo già indicato all’interno di questa news. Il tool per la migrazione della propria libreria di brani e podcast non è ancora disponibile a tutti gli utenti, ma Google si sta portando avanti nei lavori presentando un form tramite cui richiedere l’accesso anticipato al tool per il trasferimento della libreria verso YouTube Music.

Dalle informazioni rilasciate dal colosso di Mountain View sappiamo che, una volta disponibile a tutti, il tool indicherà agli utenti la possibilità di traferire la propria libreria ma l’accesso anticipato potrebbe in qualche modo velocizzare il processo di attivazione dello strumento.

Come richiedere l’accesso anticipato

Come abbiamo già sottolineato qualche riga più su, il tool per il trasferimento della libreria (e dei podcast) su YouTube Music impiegherà qualche settimana prima di essere disponibile per tutti gli utenti. In ogni caso, per chi volesse, è possibile richiedere l’accesso anticipato al tool di trasferimento tramite questo form ufficiale avendo cura di inserire l’email associata con il proprio account Google Play Music.

Però, allo stato attuale, sembra che il form presenti qualche problema di implementazione; infatti, cercando di inserire il nome del Paese da cui si fa richiesta di accesso, un errore indica la necessità di inserire numeri invece del testo.

In ogni caso Google ci tiene a precisare che “la compilazione di questo modulo non garantisce un accesso anticipato allo strumento. Se lo strumento ti viene reso disponibile, riceverai una notifica nell’app Google Play Music (o YouTube Music) e nella tua e-mail“. Per ulteriori domande la compagnia suggerisce di far sentire la propria voce lasciando un commento sul forum ufficiale della community di YouTube Music.