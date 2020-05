La presenza di Xiaomi in Italia è ormai consolidata, grazie ai tanti Mi Store ufficiali aperti nel nostro Paese e alle tante collaborazioni con i principali negozi di elettronica. Tra questi anche Amazon, che da oggi vende anche le smart TV del produttore cinese.

Sono tre i modelli disponibili all’acquisto, uno per la versione 4A e due per la variante 4S, più performante. Ottimi come sempre i prezzi, che partono da meno di 200 euro. Si parte infatti dal modello Xiaomi Mi TV 4A, del quale vi abbiamo parlato nella nostra recensione completa, che Amazon propone a 199 euro.

Si tratta di un modello con schermo HD da 32 pollici, supporto DVB-S2, DBV-C e DVB-T2, quindi compatibile anche con il nuovo standard del digitale terrestre. All’interno troviamo Android TV 9 per utilizzare fin da subito le tantissime app di streaming audio e video disponibili, 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

Più grandi ed evolute invece le varianti Xiaomi Mi TV 4S, disponibili con diagonali da 43 e 55 pollici. In entrambi i casi si tratta di schermo 4K con supporto HDR per un’ottima qualità video. Presente il supporto DVB-S3, DBV-C e DVB-T2, così come Android TV 9. Di qualità l’audio, con il supporto a Dolby Audio, troviamo inoltre 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

Ecco i link per l’acquisto su Amazon, con i relativi prezzi di acquisto:

Tutti e tre i modelli sono venduti e spediti da Amazon, con il relativo servizio di assistenza, e saranno spediti a partire dal 27 maggio.