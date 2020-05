Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone lanciato dal colosso cinese alla fine dello scorso anno con a bordo una fotocamera da 108 megapixel: il team di sviluppatori di Xiaomi, infatti, ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per tale device basato su Android 10.

L’update in questione è una versione Global Stable che ha un “peso” di 2,6 GB e porta la build software alla release 11.1.1.0-QFDMIXM. Stando a quanto reso noto dal team di sviluppatori sul forum ufficiale, tale aggiornamento è al momento disponibile solo per un limitato numero di utenti e sarà rilasciato gradualmente per tutti nei prossimi giorni, salvo presenza di bug rilevanti.

Le novità dell’aggiornamento di Xiaomi Mi Note 10

Per quanto riguarda le novità introdotte da tale update, il changelog ufficiale parla di interfaccia MIUI 11 basata su Android 10, patch di sicurezza del mese di aprile 2020, miglioramento della sicurezza del sistema, risoluzioni di bug e ottimizzazione del sistema.

Stando alle segnalazioni degli utenti che hanno già proceduto all’update, tra le novità vi sarebbero anche il miglioramento dell’esperienza offerta da fotocamera e sistema di sblocco con impronta digitale, una nuova feature AOD e il miglioramento della velocità di sistema mentre pare sia stata eliminata la funzionalità di registrazione delle telefonate.

Come aggiornare

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato via OTA, ossia direttamente dallo smartphone con MIUI Updater.