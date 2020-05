Durante la presentazione dei dati fiscali relativi al Q4 2019, Mark Zuckerberg aveva sfruttato l’occasione per parlare dei piani di sviluppo di WhatsApp Pay.

WhatsApp Pay pronto al lancio

Il sistema di pagamenti tramite la famosa applicazione di instant messaging era già stato sperimentato da un nutrito gruppo di utenti in India nel 2018, ed in queste ore cresce la voce di chi vede WhatsApp Pay ad un passo dalla presentazione ufficiale in India.

Secondo alcune stime di mercato, WhatsApp Pay potrebbe contare su più di 400 milioni di potenziali clienti nella sola India, permettendo così ad utenti privati e a piccole realtà commerciali di accedere ad una nuova forma di pagamenti direttamente tramite WhatsApp.

Amazon Prime Gaming sbarca in India

L’India viene interessata anche dall’arrivo di un importante servizio targato Amazon, Amazon Prime Gaming. Gli utenti indiani con all’attivo un account Prime avranno così modo di accedere ad alcune funzioni (incrementi di livelli, upgrade in gioco, personaggi collezionabili, eccetera) in diversi giochi piuttosto popolari.

Come viene riportato dai colleghi di Times of India, il colosso statunitense ha pubblicato anche una semplice pagina web in cui gli utenti Prime in India hanno modo di scoprire la lista dei titoli attualmente supportati dalla novità targata Amazon. Fra questi troviamo Mobile Legends: Bang Bang, World Cricket Championship, Black Desert Mobile, Words with Friends 2, Mafia City e The Seven Deadly Sins.

Gli utenti potranno beneficiare di questi vantaggi semplicemente effettuando il log-in tramite il proprio account Amazon Prime. Come viene sottolineato da Akshay Sahi, Direttore dell’area Prime di Amazon India, “con il lancio dei giochi Prime, continuiamo a rendere Amazon Prime più prezioso per i membri in India. Riconosciamo la necessità di contenuti in-game da parte dei giocatori mobili per migliorare la loro esperienza di gioco e siamo lieti di fornire accesso a questi contenuti gratuitamente ai membri Prime. Continueremo ad aggiungere nuovi contenuti di gioco per altri giochi popolari, con frequenti aggiornamenti dei contenuti“.