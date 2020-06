Wear OS by Google non ha nei progetti del colosso di Mountain View la stessa importanza di altri suoi prodotti e una sorta di conferma è rappresentata per esempio dalla minore attenzione che il sistema operativo per smartwatch riceve rispetto a quello per smartphone (il primo è ancora basato su Android 9 Pie mentre il secondo a breve farà esordire Android 11).

Nonostante ciò, di tanto in tanto anche Wear OS riceve importanti novità e la prossima è relativa ad un miglioramento delle watch faces: ci stiamo riferendo ad un update grazie al quale gli smartwatch possono sfruttare i vantaggi dell’accelerazione hardware per rendere più fluide le animazioni e le transizioni (a dire di Google, “in modo evidente” per gli utenti finali).

Wear OS sta per migliorare le watch faces

Così come spiega il colosso di Mountain View, le app dell’OS per smartwatch beneficiano già del rendering grafico con accelerazione hardware mentre le watch faces vengono generalmente implementate utilizzando il sistema canvas e, pertanto, non ottengono automaticamente l’accelerazione hardware.

Ebbene, a partire dalla versione 2.7.0 di Wearable Support Library, anche per i quadranti sarà possibile usufruire dell’accelerazione grafica.

Questa nuova funzione, disponibile solo sui dispositivi Wear OS con Android 9 o versioni successive, potrebbe avere effetti sulla durata dell’autonomia.