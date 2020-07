La recovery TWRP ufficiale è ora disponibile per altri tre smartphone Android: stiamo parlando di Samsung Galaxy M20, Samsung Galaxy S4 Mini (SPH-L520) e Fairphone 3. Ecco i link per scaricare e installare la custom recovery per eccellenza per entrare nel mondo del modding.

TWRP è disponibile su Samsung Galaxy M20, Galaxy S4 Mini e Fairphone 3

Team Win Recovery Project, o TWRP, è la custom recovery più utilizzata nel modding su Android: si tratta di fatto della base da cui partire per il flash di mod, firmware, ROM più o meno ufficiali e così via. Già disponibile per tantissimi modelli di smartphone del robottino, ora la TWRP è disponibile in versione ufficiale anche per Samsung Galaxy M20, Samsung Galaxy S4 Mini (SPH-L520) e Fairphone 3.

Samsung Galaxy M20 è uno smartphone piuttosto recente, partito con Android 8.1 Oreo e già aggiornato dal produttore ad Android 10 attraverso la One UI 2.0. Samsung Galaxy S4 Mini, modello SPH-L520 (brand Sprint), è invece un dispositivo del “lontano” 2013: grazie al maintainer ripee, lo stesso del normale Galaxy S4 Mini, può ora contare sulla TWRP ufficiale.

Il terzo modello ad accogliere in queste ore la TWRP è Fairphone 3, sicuramente un dispositivo che si fa notare: lanciato nell’agosto 2019 come prodotto etico, si tratta di uno smartphone pensato per durare tanti anni grazie anche alla facilità di riparazione. Quale miglior modo di aumentarne la longevità di avere una TWRP ufficiale a disposizione?

Non solo buone notizie però, perché ci sono anche delle defezioni: il supporto della TWRP non è infatti più disponibile per Motorola Moto E4 Plus, Motorola Moto E5, Realme 2 Pro, Unihertz Jelly Pro, Redmi 6 e Redmi 6A.

Download TWRP per Samsung Galaxy M20, S4 Mini (Sprint) e Fairphone 3

Se possedete Samsung Galaxy M20, Samsung Galaxy S4 Mini (SPH-L520) o Fairphone 3 e desiderate darvi al modding potete installare la TWRP ufficiale seguendo le indicazioni a questi link: