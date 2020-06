Team Win ha rilasciato ieri la versione 3.4 della popolare custom recovery TWRP che aggiunge un supporto limitato per Android 10 per alcuni dispositivi, incluso il supporto per il flash di immagini stock OPPO e Realme e miglioramenti per la gestione delle partizioni A / B.

Sebbene non sia chiaro nel log delle modifiche in quanto piuttosto tecnico, secondo gli sviluppatori XDA alcune delle modifiche includono anche il supporto di Android 10, ma solo per i dispositivi che sono stati aggiornati da una versione precedente mantenendo la stessa struttura di partizione.

TWRP 3.4 è disponibile con supporto Android 10 limitato

Come accennato più volte, gli sviluppatori TWRP hanno dovuto affrontare diverse sfide per rendere la custom recovery pienamente compatibile con Android 10 e questa versione non fornisce ancora supporto per partizioni dinamiche / logiche che è necessario per i dispositivi che si avviano con Android 10.

L’anno scorso Team Win ha spiegato che alcuni dei maggiori cambiamenti nella struttura delle partizioni di Android 10, come quelli presenti su Google Pixel 3 e Pixel 4, costituivano un problema che non è stato ancora risolto per le custom recovery come TWRP.

Team Win afferma che la nuova versione è ora disponibile per la maggior parte dei dispositivi attualmente supportati, anche se al momento sono assenti alcuni smartphone OnePlus recenti.

TWRP 3.4 è disponibile al download sul sito ufficiale tramite questo indirizzo, o tramite l’app TWRP, tuttavia ricordiamo che per poter installare la custom recovery è necessario aver precedentemente sbloccato il bootloader.